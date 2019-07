Neue Studie zeigt: In Herisau ziehen die Wohnungspreise an, zudem werden im ganzen Kanton Häuser teurer

In der grössten Ausserrhoder Gemeinde kosten Eigentumswohnungen 2019 fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Kantonsweit mehr bezahlen müssen gemäss einer Studie der St. Galler Kantonalbank auch die Käufer von Einfamilienhäusern. Jesko Calderara

Im ersten Quartal 2019 sind die Häuserpreise in Appenzell Ausserrhoden nochmals gestiegen. Dies zeigt der soeben erschienene Immobilienmarktbericht 2019 der St. Galler Kantonalbank. Demnach lag der mittlere Transaktionspreis trotz des bereits hohen Niveaus nochmals um acht Prozent über dem Vorjahreswert. Die Studie untersuchte die Entwicklung in den drei grössten und den drei kleinsten Ausserrhoder Gemeinden. Dazu wird für jedes Dorf der Preis eines Modell-Objekts geschätzt. Das Ziel dieser Methode ist es, Gleiches mit Gleichem zu vergleichen.

Immer tiefer müssen potenzielle Käufer in Herisau für ihr Wunschobjekt in die Tasche greifen. Dort wechselt gemäss dem Immobilienbericht ein mittelgrosses Haus, das über einen modernen Ausbaustandard verfügt und gut gelegen ist, für durchschnittlich 1,2 Millionen Franken die Hand. Noch mehr, über 1,4 Millionen Franken, sind es im steuergünstigen Teufen. Auch Gemeinden wie Speicher, Gais und Trogen besitzen eine starke Anziehungskraft als Wohnstandorte. Somit dürfte das zuletzt etwas gewachsene Angebot an Einfamilienhäusern in dieser Region auch weiterhin auf ein reges Interesse und eine Kundschaft mit steigender Zahlungsbereitschaft stossen, schreiben die Autoren. Grund dafür ist auch die fortlaufende Verknappung von Landreserven. Kaum besser fährt, wer sein Wunschhaus in einer kleinen Gemeinde kauft. So bewegt sich beispielsweise der mittlere Transaktionspreis für ein Einfamilienhaus in Reute bei immerhin 987000 Franken. In Schönengrund kostet eine solche Immobilie rund eine Million Franken.

In Ausserrhoden muss weniger lang inseriert werden

Anders als bei Häusern ist die Situation im Markt für Eigentumswohnungen. Dieser präsentiert sich in den ersten Monaten dieses Jahres im Appenzellerland mehrheitlich ausgeglichen. Das Angebot an Stockwerkeigentum habe sich zwar im ersten Quartal ausgedehnt, liege aber noch deutlich unter den im Jahr 2014 gemessenen Höchstständen, heisst es in der Studie. Neubauprojekte mit Stockwerkeigentum sind zurzeit vor allem in Herisau, Teufen und Trogen ausgeschrieben. Entsprechende Baupläne gibt es zudem in Lutzenberg.

Die Autoren erwähnen in diesem Zusammenhang die moderaten mittleren Insertionsdauern von 60 Tagen für Eigentumswohnungen. Dies bedeute, dass die Vermarktungsaussichten in Ausserrhoden intakt seien. Zum Vergleich: Schweizweit beträgt dieser Wert 70 Tage. Die Insertionsdauer benennt die Anzahl Tage, die ein Immobilieninserat aufgeschaltet war.

Teure Eigentumswohnungen in Teufen

Eine starke Nachfrage nach Eigentumswohnungen gab es insbesondere in Herisau. Dort lagen die Preise im vergangenen Wintersemester fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies obschon die Bevölkerungszahl letztes Jahr leicht abnahm. Auch im 10-Jahres-Vergleich hat die grösste Ausserrhoder Gemeinde nur um 1,7 Prozent oder 272 Personen zugenommen. Der durchschnittliche Transaktionspreis für eine Wohnung betrug im ersten Quartal 2019 in Herisau 727000 Franken. Fast 300000 Franken mehr muss jemand bezahlen, der Wohneigentum im höherpreisigen Teufen erwerben will. In der Mittelländer Gemeinde sind allerdings die Preise im betrachteten Zeitraum um zwei Prozent gesunken.

Bei Eigentumswohnungen sind die Unterschiede im Kanton stärker ausgeprägt als im Segment der Einfamilienhäuser. So ist in Schönengrund ein vergleichbares Objekt bereits für 520000 Franken zu haben. Einen höheren Wert haben Eigentumswohnungen dagegen im Durchschnitt in den beiden etwas grösseren Gemeinden Wald (634000 Franken) und Reute (645000 Franken).