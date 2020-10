In Hemberg sollen zwei Postautohaltestellen barrierelos gestaltet werden Hemberg gestaltet zwei Postautohaltestellen so um, damit sie dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen. Dies funktioniert mit dem Einbau von patentierten Kasseler Bordsteinen.

Die zwei Postautohaltestellen an der Wisstrasse im Dorf Bächli sollen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz umgestaltet werden. Bild: Urs M. Hemm

Der Gemeinderat Hemberg befasse sich schon seit längerem mit dem Ausbau respektive der Neugestaltung der Postautohaltestellen in Hemberg und Bächli. Der Hemberger Ratsschreiber Cornel Schmid erläutert:

«Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verpflichtet alle Gemeinden, Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung beim Ein- und Aussteigen an ihren bestfrequentierten Postautohaltestellen zu beseitigen.»

Autonomes Ein- und Aussteigen ermöglichen

Cornel Schmid, Hemberger Ratsschreiber Bild: PD

Eine Überprüfung habe nun ergeben, dass neben der Haltestelle Hemberg Dorf, die Haltestellen Bächli Dorf in beiden Richtungen die meistbenutzten Haltestellen auf dem Gemeindegebiet sind. «Die Haltestellen in Bächli werden vor derjenigen in Hemberg umgestaltet, da in Hemberg Dorf der zukünftige Standort des Postautohalts noch nicht festgelegt werden konnte. Wir sind daran, verschiedene Varianten für einen Halt mit einem Postautowendeplatz zu prüfen, die dann der Bevölkerung zur Beurteilung vorgelegt werden können», sagt Cornel Schmid.

Sobald jedoch diesbezüglich ein Entscheid gefällt worden sei, werde die neue Postautohaltestelle Hemberg Dorf – als die Meistfrequentierte – direkt barrierefrei gebaut. Später sei auch die Umgestaltung aller anderen Haltestellen möglich, sofern diese baulich realisierbar und finanziell tragbar sind. Grundsätzlich sieht aber der Kanton die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes grundsätzlich für alle Haltestellen vor.

Für die Umgestaltung der beiden Postautohaltestellen an der Wisstrasse in Bächli soll auf beiden Strassenseiten der Wartebereich durch den Einbau von Kasseler Bordsteinen auf eine Länge von acht Metern um 22 Zentimeter erhöht werden mit Rampen an beiden Enden (siehe Kasten).

Kasseler Bordsteine für barrierefreien Zugang Beispiel eines eingebauten Kasseler Bordsteins. Bild: PD (pd/uh) Kasseler Bordsteine sind patentierte Profilsteine, welche durch ihr gekrümmtes Profil und die glatte Aussenfläche den Verschleiss der Reifen des Postautos bei Kontakt möglichst minimieren. Die Möglichkeit zum extrem dichten Heranfahren zusammen mit der Höhe des Bords machen barrierefreien Zugang zu den Bussen möglich. Die Oberseite des Profils ist rutschfest und kann dadurch von Blinden und Sehbehinderten gut ertastet werden.

«Die Grösse des Wartebereichs sollte es Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Eltern mit Kinderwagen ermöglichen, autonom ein- und aussteigen zu können», sagt Cornel Schmid. Dabei habe die Gemeinde bei der Ausarbeitung des Konzepts professionelle Unterstützung erhalten. Die vorliegende Lösung basiere auf Gesprächen mit der Verkehrspolizei St. Gallen, der Postautobetrieb AG Unteres Toggenburg, dem Amt für öffentlichen Verkehr sowie mit einem versierten Verkehrsplaner.

Die Kosten des Projekts belaufen sich laut Angaben der ausführenden Baufirma auf rund 25000 Franken. Dieser Betrag ist im Budget für das Jahr 2020 bereits veranschlagt und geht vollumfänglich zu Lasten der Gemeinde. Vorbehalten, dass bis zum Ende der Frist keine Einsprachen gegen das Bauvorhaben eingehen und die kantonalen Fachstellen keine Einwände im Genehmigungsverfahren einbringen, soll mit der Realisierung so bald wie möglich begonnen werden.

65 Prozent der Haltestellen erfüllen Normen nicht

Eine vom Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St. Gallen in Auftrag gegebene Erhebung hat gezeigt, dass erst etwa ein Prozent aller Haltestellen im Kanton gehbehinderten Menschen einen autonomen Ein- und Ausstieg ermöglicht. Bei rund 28 Prozent ist der Einstieg über eine Rampe möglich. 65 Prozent aller Haltestellen entsprechen jedoch noch nicht den Normen, die zur Umsetzung des BehiG definiert sind.

Vom Ziel, alle Haltestellen bis Ende 2023 normenkonform umgestaltet zu haben, sind also viele Gemeinden noch weit entfernt. Aus diesem Grund ermöglicht der Kanton aufgrund von Nutzenpunkten eine zeitliche Priorisierung bei der Umgestaltung.

Die Berechnung dieser Punkte ergibt einen Wert zwischen Null (kein Nutzen) und 100 (sehr hoher Nutzen). Für die Haltestelle Hemberg Dorf resultierte ein Wert von 43, für die beiden Haltestellen in Bächli Dorf je rund 31 Punkte. Die Haltestellen Wies, Schwandsbrugg, Harzenmoos und Rütelirank kommen hingegen nur auf Werte zwischen 0,3 und 2,2 Punkte.

Verlangsamung des Durchgangsverkehrs

«Ein barrierefreier Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln trägt massgeblich zur Sicherheit bei, was ja auch der Schwerpunkt des Verkehrskonzepts Hemberg ist», sagt Cornel Schmid. Diesbezüglich wurden kürzlich an der Bomen- und an der Urnäscherstrasse Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, deren Resultate zurzeit bei der Kantonspolizei zur Prüfung und Stellungnahme liegen. Geprüft werden soll, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung zur Sicherung des Schulweges verhältnismässig wäre.

Weitere Massnahmen, insbesondere zur Verlangsamung des Durchgangsverkehrs würden geprüft und gegebenenfalls an der Budgetversammlung zur Diskussion gestellt.

Hinweis: Die Projektunterlagen können noch bis zum 31. Oktober im Gemeindehaus Hemberg eingesehen werden. Mit diesem Datum läuft auch die Frist für allfällige Einsprachen ab.