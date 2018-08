In fünf Jahren um die Welt und zum Mathe-Diplom Maurice Grob ist erst 25 Jahre alt und hat schon 34 Länder bereist. Mitte September bricht der Wattwiler zu einem weiteren Abenteuer auf. Es ist eine Weltreise, die fünf Jahre dauern soll. Zuerst geht es zu Fuss und per Autostopp los. Anina Rütsche

Das sieht bedeutend nach mehr Material aus als nur «seine Siebensachen». Aber alles ist genau kalkuliert und muss mit auf Weltreise. Maurice Grobs Rucksack wird am Schluss 25 Kilogramm wiegen. (Bild: Beat Belser)

Am 15. September wird Maurice Grob seinen 25 Kilogramm schweren Rucksack schultern und losmarschieren. Von Wattwil aus in Richtung Nordwesten, in Begleitung von Freunden und Angehörigen, zu Fuss bis nach Schaffhausen. Dort ist Abschiednehmen angesagt, denn ennet der Landesgrenze möchte der junge Mann alleine weiterziehen.

Wohin die Reise geht, ist offen: «Ich werde Autostopp machen und die erste Mitfahrgelegenheit nutzen, die sich mir bietet.» Wie lange seine Reise dauern soll, weiss Maurice Grob hingegen ziemlich genau. «Fünf Jahre sind mein Richtwert», erklärt er und lacht verschmitzt. «So lange dauert nämlich das Fernstudium in Mathematik, mit dem ich im Herbst anfange.»

Möglichst viele Länder gesehen haben

Eine solche Verschmelzung von Ausbildung und Abenteuer mag vielen ziemlich unmöglich erscheinen. Doch Maurice Grob sieht genau darin eine willkommene Herausforderung. Er sagt: «Mich reizt das Aussergewöhnliche, das war schon immer so.» Seine Erfahrungen hätten gezeigt, dass mit vorausschauender Planung und passender Ausrüstung unglaublich vieles möglich sei.

«Ich werde also bald zum digitalen Nomaden, der ortsunabhängig und äusserst flexibel lernt, was ganz nach meinem Geschmack ist.»

Das Weltenbummeln an sich ist für Maurice Grob nichts Neues. Mit seinen erst 25 Jahren hat er bereits 34 Länder bereist. Dazu gehören Ferientouren, aber auch längere Sprachaufenthalte sowie ein sechsmonatiger Einsatz bei der Swisscoy im Kosovo (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete). «Dieser Auslandseinsatz war für mich eine Grenzerfahrung mit vielen positiven Seiten», erzählt Maurice Grob.

Er sei jedoch ein äusserst freiheitsliebender Mensch, der gerne unabhängig seines Weges gehe. «Mit der Zeit fühlte ich mich daher in den hier­archischen Strukturen der Armee eingeengt», erinnert er sich. «Das war dann auf die Dauer nichts für mich.»

Den Gasbrenner überprüft man besser vor dem ersten Gebrauch. (Bild: Beat Belser)

Schwer sei es ihm auch gefallen, sich im vergangenen Jahr nach einer Auszeit wieder an den täglichen Schulbetrieb zu gewöhnen, sagt Maurice Grob. Um zum Fernstudium zugelassen zu werden, musste der gelernte Hochbauzeichner die Berufsmaturität nachholen – das Diplom hat er erst vor wenigen Wochen erhalten. «Ich musste mich wirklich durchbeissen, vor allem wegen der Anwesenheitspflicht, aber der Aufwand hat sich gelohnt», sagt der 25-Jährige rückblickend. Nun, so Maurice Grob, sei er endlich bereit für sein eigenes grosses Abenteuer.

Maurice Grobs Ziel besteht nun darin, bis zu seinem 30. Geburtstag im Jahr 2023 sämtliche Kontinente der Erde zu betreten. Bei der Antarktis werde es allerdings happig, räumt er ein, aber probieren würde er es auf jeden Fall. Fortbewegen möchte er sich hauptsächlich per Anhalter, da man auf diese Weise immer wieder neue Leute kennen lerne. Flugreisen werde er, wenn immer möglich, meiden. Dafür plant er, für die Überquerung des Atlantiks bei einer Schifffahrtsgesellschaft anzuheuern.

Die Planung läuft seit knapp einem Jahr

Die Idee, alleine ins Ungewisse aufzubrechen, hatte Maurice Grob vor rund einem Jahr. «Ich war Mitte 2017 in Neuseeland und unternahm eine Busreise von Auckland nach Queenstown. Dann kam dieser Zwischenhalt, und mir gefiel der Ort so gut, dass ich gerne länger geblieben wäre», erinnert sich der Wattwiler. Der straffe Zeitplan der Sprachschule, die er damals besuchte, habe ihn aber zur baldigen Weiterfahrt gezwungen. «Da wurde mir bewusst, dass ich künftig flexibler Reisen möchte.»

Im Bezug auf das benötigte Material wie Gepäckstücke, Zelt und Geräte hat sich Maurice Grob beraten lassen. (Bild: Beat Belser)

Einige Zeit liess Maurice Grob seine Idee reifen. Im Laufe des Winters begann er schliesslich, sich mit der konkreten Planung zu befassen. Dies sei nicht immer einfach gewesen. Bei der Krankenkasse und der Versicherung habe er sehr lange nach einer geeigneten Lösung gesucht, bevor er bei einem österreichischen Anbieter endlich etwas Passendes finden konnte.

Zudem habe er damit begonnen, sich mit anderen Weltreisenden auszutauschen, dies dank bereits bestehender persönlichen Kontakte und via Internet. «Alle Leute, die schon einmal auf Weltreise waren, haben viele wertvolle Tipps auf Lager», weiss Maurice Grob. So habe er sich beispielsweise in Bezug auf das Material – Ge­päckstücke, Zelt, Kleidung – beraten lassen.

«Angst habe ich höchstens vor der Rückkehr»

Maurice Grob fiebert nun seiner Abreise entgegen. Um sein finanzielles Polster zu vergrössern, jobbt er derzeit im Restaurant National. Bedenken wegen seines bald beginnenden Abenteuers hat der Wattwiler keine.

«Ich fürchte mich höchstens vor der Rückkehr. Davor, dass ich mich dann im Toggenburg eingeengt fühlen könnte.»

Doch da er stets gerne in Wattwil gelebt habe, sei diese Gefahr klein.

Im Wattwiler «National» zapft Maurice Grob Bier, um seine Weltreise zu finanzieren. (Bild: Beat Belser)

Seine Familie unterstütze ihn übrigens bei seinen Plänen, fügt Maurice Grob an. «Die Eltern und Geschwister verstehen mich, weil sie selbst sehr gerne reisen», sagt er. «Sie werden mich sicher unterwegs besuchen kommen.» Er selbst habe sich aber vorgenommen, in den kommenden Jahren mindestens 50 Kilometer Abstand von seinem Heimatort zu halten. «Wie bei den Zimmerleuten auf der Walz», sagt Maurice Grob. «Ich möchte unbedingt wissen, wie sich das anfühlt.»