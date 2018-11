Kommentar In der Brückengemeinde Lütisburg sind die Brücken bröcklig Die Lütisburgerinnen und Lütisburger sind gut beraten, sachlich über das Projekt «PSL 2020plus» abzustimmen und den Mehrwert, den die grössere Halle bringt, zu erkennen. Timon Kobelt

Timon Kobelt, Redaktor, «Toggenburger Tagblatt». (Bild: Hanspeter Schiess)

In Lütisburg soll das Schulhaus Neudorf erweitert und eine neue Mehrzweckhalle für 13 Millionen Franken gebaut werden. Ein Generationenprojekt, das den Schulstandort Lütisburg langfristig sichert und dem Dorf einen enormen Mehrwert gibt, sagen die Befürworter. Die Gegner sprechen von einem überdimensionierten Luxusprojekt, das Lütisburg in einen finanziellen Engpass treibt.

Besonders die Turnhalle, die eineinhalb Mal so gross wie eine gewöhnliche Einfachturnhalle werden soll, erhitzt die Gemüter. Dass verschiedene Angaben kursieren, wie viel die grössere Variante kostet, hat die Diskussion natürlich nicht entschärft. Daher sind vor der Abstimmung alle Stimmberechtigen gut beraten, das Projekt noch einmal sachlich zu betrachten.

Architekt hat geringe Kostendifferenz bestätigt

Die Turnhalle soll rund 8,5 Millionen Franken kosten. Der Architekt hat noch einmal bestätigt, dass man mit einer Einfachhalle lediglich eine halbe Million einsparen könnte. Das steht in keinem Verhältnis zum Mehrwert, den die grössere Halle dem Dorf bringt. Dadurch, dass sich die Turnhalle unterteilen lässt, kann die Kapazität um ein Vielfaches erhöht werden, und die Vereine hätten endlich würdige Trainingsbedingungen. Mit Blick in die Zukunft ist es also sinnvoll, die Halle in der vorgelegten Grösse zu bauen, zumal die Einwohnerzahl Lütisburgs noch wachsen dürfte.

Die Gegner sagen, dass das Projekt gerade im Hinblick auf die Zukunft das Projekt sei. Sie weisen auf den Anstieg des Steuerfusses und eine Verschuldung der Gemeinde hin. Allerdings hat man zwischen 2009 und heute den Steuerfuss von 162 Prozent auf 135 Prozent gesenkt. Somit wäre es beileibe kein Weltuntergang, wenn er wieder etwas ansteigt. Gewiss sind 13 Millionen Franken für Lütisburg ein sehr grosser Batzen. Doch der Gemeinderat hat selber geschrieben, das Projekt sei «grundsätzlich finanzier- und tragbar». Dann sollte man nun auch den Mut haben, dieses Projekt zu verwirklichen.

Beide Räte erhalten keine Bestnoten

Allerdings verdienen sowohl der Schul- als auch der Gemeinderat nach den bisherigen Projektphasen keine Bestnoten. Der Schulrat muss sich ankreiden lassen, dass er erst spät umfassend über das Projekt informiert hat und so eine breitere Unterstützung selber verunmöglichte. Es reicht heute nicht mehr, fast ausschliesslich über das Mitteilungsblatt zu kommunizieren. Auch, dass kein fixes Verkehrskonzept besteht, ist suboptimal. Dass der Gemeinderat bis vor kurzem, was die Kostendifferenz zwischen den beiden Hallengrössen angeht, von einer veralteten und höheren Zahl ausgehen musste, zeugt ebenfalls nicht von guter Kommunikation seitens des Schulrates.

Allerdings war es dann der Gemeinderat, der diesen ratsinternen Zahlen-Hickhack kurz vor der Abstimmung öffentlich aufs Tapet gebracht hat und so die Stimmbürger unnötig verwirrte. Ebenfalls ist es sehr fragwürdig, dass der Gemeinderat bis heute keine eindeutige Position zum Projekt bezogen hat. Hier hätte man den Bürgern reinen Wein einschenken müssen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Stimmberechtigten sachbezogen abstimmen und es am Ende nicht um ein Ja oder Nein zum Schul- oder Gemeinderat geht. Offensichtlich haben diese beiden Gremien das Heu nicht auf derselben Bühne. Daher sollten die bestehenden Strukturen überdacht werden. Mit einer Einheitsgemeinde könnte Lütisburg den lang anhaltenden Knatsch hoffentlich endgültig ad acta legen. Denn eines ist klar: In der Brückengemeinde sind die Brücken zwischen Schule und Gemeinde bröckliger denn je.