In abbiegendes Auto gefahren In Kirchberg hat sich am Montag ein Zusammenstoss zweier Autos ereignet. Beim Unfall wurde ein Mann leicht verletzt. Der Sachschaden ist mit 20'000 Franken hoch. Anina Rütsche

In Kirchberg auf der Fürstenlandstrasse ist es am Montag um 15 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Ein 58-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Passiert war Folgendes: Der 58-Jährige fuhr in Richtung Rickenbach und hielt an der provisorischen Strassenführung auf Höhe Stelzstrasse. Er beabsichtigte geradeaus zu fahren. Beim Einfahren übersah er das abbiegende Auto eines 35-Jährigen. In der Folge kollidierte die Autofront des 58-Jährigen mit der linken Autoseite des 35-Jährigen.

Der 58-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden beträgt gemäss Angaben der Polizei über 20000 Franken.