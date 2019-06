Im Schlussgang Jeremy Vollenweider bezwungen: Daniel Bösch gewinnt vor 900 Zuschauern überlegen das Schaffhauser Kantonalschwingfest Der Toggenburger ist zurzeit nicht zu bremsen und holte seinen zweiten Saisonsieg. Zugleich war es der 102. Kranz seiner Karriere. Pascal Schönenberger

Daniel Bösch ist in glänzender Verfassung und feiert beim Schaffhauser Kantonalen seinen zweiten Saisonsieg. (Bild: Lorenz Reifler)

Daniel Bösch startete wie vor Wochenfrist am St.Galler Kantonalschwingfest auch in Schaffhausen als klarer Favorit. Er liess denn vom Anfang bis zum Schluss auch nichts anbrennen.

Der Toggenburger marschierte ab dem ersten Gang ohne Probleme durch und entschied die Gänge jeweils in den ersten zwei Minuten zu seinen Gunsten. Der unbequemste Gegner hatte der Zuzwiler im ersten Gang zu bewältigen. Fabian Kindlimann machte es ihm jedoch nicht allzu schwer und bereits beim zweiten Grifffassen lag der Zürcher Eidgenosse auf dem Rücken.

Gegner konnten den blauen Himmel geniessen

Die beiden Zürcher Philipp Lehmann und Beda Arztmann mussten im zweiten und dritten Gang den blauen Himmel jeweils auf dem Rücken betrachten. Auch nach der Mittagspause konnte der vierte Zürcher Schwinger keinen Angriff gegen den Unspunnensieger starten. Bereits im ersten Zug landete Roman Bickel auf dem Rücken.

Die Schlussgangteilnahme sicherte sich Daniel Bösch mit dem Sieg über den Schaffhauser Simon Schudel. Der Einheimische Jeremy Vollenweider war nach dem fünften Gang direkt hinter Bösch platziert, was ihm die Schlussgangteilnahme einbrachte.

Auch er musste bereits nach 1:13 Minuten nach einem Kniekehlengriff und Nachdrücken am Boden den Platz als Geschlagener verlassen. Somit eroberte Daniel Bösch ohne grössere Gegenwehr den Munot und feierte in der noch jungen Saison seinen zweiten Sieg. Sein Fahrplan für das Eidgenössische stimmt, er befindet sich aktuell in einer beneidenswerten Verfassung.

Der Schwingclub Wil dominierte in den letzten zwei Wochen die Rangliste in der Ostschweiz. Nebst den beiden Siegen durch Daniel Bösch und der Schlussgangteilnahme von Damian Ott beim St. Galler Kantonalschwingfest, folgte in Schaffhausen der zweite Schlussrang für Marcel Räbsamen. Der Sennenschwinger feierte seinen ersten Kranzerfolg Mitte Mai am Zürcher Kantonalschwingfest und kam seither so richtig in Fahrt.

Vier weitere Kränze für die St.Gallen

Am St. Galler Kantonalschwingfest fand er sich ebenfalls in den vorderen Rängen ein. In Schaffhausen folgte dank dem zweiten Schlussrang der dritte Saisonkranz. Somit dürfte der 18-Jährige aus Müselbach die Teilnahme am Eidgenössischen auf sicher haben.

Seinen 147. Kranzerfolg konnte auch Arnold Forrer feiern. Er klassierte sich nach der Startniederlage, einem Gestellten im fünften Gang und vier Siegen auf dem sechsten Schlussrang. Der Routinier feierte nach dem St.Galler Kranz sein zweites Eichenlaub beim Munot in Schaffhausen.

Toggenburger sind gut unterwegs

Ebenfalls seinen zweiten Kranz in einer Woche erkämpfte sich Pascal Heierli aus Ebnat-Kappel. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen klassierte sich der junge Sennenschwinger im siebten Schlussrang. Für ihn ist dies ein weiterer Schritt in Richtung Selektion für das Eidgenössische Schwingfest in Zug.

Auch Marco Good aus Sargans und Daniel Elmer konnten sich das Eichenlaub in Schaffhausen aufsetzten lassen. Marco Good klassierte sich auf dem vierten Platz, Daniel Elmer wie Pascal Heierli im siebten Schlussrang.