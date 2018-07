Im «Chössi» kommt Neues zum ersten Mal vors Publikum Im Lichtensteiger Chössi Theater beginnt Ende August die neue Saison. Unter anderem präsentieren Gardi Hutter, Michael Elsener sowie Ursus und Nadeschkin ihre neusten, im «Chössi» geprobten Programme. Bevor die grosse Welt diese zu Gesicht bekommt. Anina Rütsche

Für die Clownin Gardi Hutter und ihr Team ist das Chössi Theater in Lichtensteig sowohl Probe- als auch Aufführungsstätte – dies, bevor in den grossen Kulturzentren gespielt wird. (Bild: PD)

Bereits der Beginn ist etwas Besonderes– das Chössi Theater in Lichtensteig startet im Spätsommer nämlich mit einer Generalprobe und einer Vorpremiere in sein Herbstprogramm. Konkrekt geht es um «Gaia Gaudi», so der Arbeitstitel der neusten Produktion von Gardi Hutter. Die Clown-Komödiantin und ihre Truppe haben ihre neuste Aufführung in Lichtensteig eingeübt und zeigen sie zum ersten Mal vor Publikum. Dies am Freitag, 31. August, und am Samstag, 1. September.

Ein weiterer Höhepunkt in Sachen Comedy ist Ursus und Nadeschkin zu verdanken. Das Duo tritt im Rahmen eines sogenannten Tryouts, einem Testlauf, mit seinem neuen Programm im «Chössi» auf – noch vor der Premiere in Winterthur. Dies am Freitag, 28. September, sowie am Samstag, 29. September.

Ein weiterer «Artist in Residence», der das «Chössi» neben den Auftritten auch zum Proben nutzt, ist Michael Elsener. Er zeigt am Freitag, 30. November, und am Samstag, 1. Dezember, das Tryout seines neuen Programms.

Musikalische Köstlichkeiten

Turbulent geht es im «Chössi» am Samstag, 6. Oktober, beim Auftritt von Erika Stucky und Knut Jensen zu und her. Im Programm wird ein «musikalisches Pingpong» angepriesen: «Das ist ein bunter Abend, der in Schanghai beginnt, über Hawaii nach Paris und zu den roten Fenstern in Amsterdam und wieder zurück nach Hause führt.» Begleitet wird die Musikerin und Performerin von Knut Jensen an der Ukulele und mit Electronics.

Eine Woche später, am Samstag, 13. Oktober, gastiert der Musiker Manish Vyas mit seiner Band in Lichtensteig. «Indian Music and Dance» lautet das Motto des Abends. Präsentiert wird gemäss Angaben im Programm «eine wunderschöne, farbenfreudige Kombination aus typisch indischer Musik in ihren verschiedenen Geschmacksrichtungen: Folk, Sufi, Klassik, Andachtslieder».

«Dada Ante Portas» in reduzierter Besetzung

Popmusik aus der Schweiz steht schliesslich am Samstag, 20. Oktober, im Zentrum, denn «Dada Ante Portas» treten auf. Nach dem 20-jährigen Bühnenjubiläum 2017 tourt die Luzerner Formation nun in reduzierter Besetzung, «in entspannter Wohnzimmeratmosphäre», wie es in der Vorschau heisst – «genau richtig für die Chössi-Bühne.» Für diese Aufführung werden laut Angaben der Chössi-Verantwortlichen erhöhte Eintrittspreise verlangt.

Höhere Preise gelten auch für den Mundart-Abend mit dem Stiller Has Duo. Dieser Auftritt findet am Samstag, 24. November, statt. Endo Anaconda und Roman Wyss am Klavier geben Songperlen aus dem Fundus von 29 Jahren «Stiller Has» zum Besten, mit dabei ist aber auch das eine oder andere neue Lied.

Viel Komisches auf der Chössi-Bühne

Neben der Musik kommt auch das komödiantische Genre im zweiten Halbjahr nicht zu kurz. «Heute Gemeindeversammlung» heisst das neue Soloprojekt von Mike Müller. Dargeboten wird es am Samstag, 27. Oktober. Der Schauspieler präsentiert den Politikbetrieb auf der kleinstmöglichen Flamme, nämlich auf Gemeindeebene. Die gezeigten Geschichten sind fiktiv, könnten sich aber auch in der Realität genau so zutragen. Alle Rollen spielt Mike Müller selber.

Komisch geht es auch bei Eric Gadient und Olli Hauenstein zu und her, die am Samstag, 3. November, mit «Clown-Syndrom» im Chössi Theater auftreten. Olli Hauenstein geht bei «Clown-Syndrom» neue Wege. Mit ihm auf der Bühne ist Eric Gadient, ein Schauspieler mit Downsyndrom. Mit viel Poesie, Musik und Humor agieren die beiden Darsteller auf Augenhöhe und machen ihre Unterschiede irrelevant und gar unsichtbar.

«Le prix de l’or» heisst die internationale Polit-Komödie, die am Samstag, 10. November, im «Chössi» gezeigt wird, dies in Zusammenarbeit mit der Amnesty-Gruppe Wattwil Toggenburg. Das Thema Goldabbau in armen Ländern ist brisant. Die Verbindungen mit der Schweiz machen es hierzulande noch brisanter. Das Programm verspricht: «Starker Tobak, leicht erzählt mit Livemusik, Tanz und Gesang und einer grossen Portion Humor.»

Theaterkabarett bietet am Samstag, 17. November, das Satireduo Strohmann-Kauz mit «Milchbüechlirächnig». Die beiden «Senioren» rechnen nicht mehr mit viel, rechnen dafür aber umso lustvoller ab. Altersthemen kommen ebenso zur Sprache wie Gesellschaftskritik.

Besonderes Programm in der Vorweihnachtszeit

Im Advent wartet das Chössi Theater mit mehreren zur Saison passenden Veranstaltungen auf. Es ist einerseits das Kinderprogramm «Schtärnäfunklä», andererseits kommen auch die Erwachsenen voll und ganz auf ihre Kosten. «Alle Jahre wieder» heisst es nämlich am Samstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr. Es gibt dann ein Weihnachts-Special mit Nachtessen. Wie die Organisatoren aus dem «Chössi» mitteilen, gelten hier besondere Eintrittspreise und die Platzzahl ist stark beschränkt. Wer sich das Spektakel zu Gemüte führen möchte, sollte rechtzeitig anmelden. Es verführen Peter Hottinger, Christian Käufeler und Martha Zürcher mit unglaublichen Basteleien, literarischen Leckereien und musikalischen Schelmereien, wie der überaus gluschtigen Ankündigung zu entnehmen ist.