Il Mosaico aus Wattwil stimmt sich für Besuch in Aserbaidschan ein Das Jugendorchester Il Mosaico reist diesen Sommer nach Aserbaidschan: Mit einem Konzert in der evangelischen Kirche in Lichtensteig schlug es vorgängig den musikalischen Bogen zum Land. Peter Küpfer

Der aserbaidschanische Cellist Orkhan Huseynov. (Bild: Peter Küpfer)

Wenn zur Eröffnung eines Konzertes mit jugendlichen Musizierenden gleich zwei gewichtige Repräsentanten auf Botschaftsebene auftreten, ist es eher ungewöhnlich. So geschehen am Sonntagabend in der vollbesetzten evangelischen Kirche in Lichtensteig.

20-jährige Zusammenarbeit mit dem Land

Zur Eröffnung des Freundschaftskonzerts liessen es sich die Schweizer Botschafterin in Baku, Simone Haeberli, sowie Botschafter Arif Mamadov, Aserbaidschanische Botschaft Bern, nicht nehmen, die Musizierenden sowie den Cellisten Orkhan Huseynov, Baku, persönlich zu begrüssen.

Sie bekräftigten dabei die Einladung an die Adresse von Il Mosaico, diesen Sommer nach Aserbaidschan zu reisen und dort aufzutreten. Anlass für die Einladung ist die seit 20 Jahren bestehende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Aserbaidschan. Die Musikbegeisterten aus der Kanti Wattwil und der Musikschule Toggenburg werden diesen Sommer nach Baku reisen. Im reisefreudigen Vorklang darauf intonierte das Orchester ein Programm mit weitem Bogen unter dem Titel «Aserbaijan».

Überraschende Berührungspunkte

In seiner Begrüssung erwähnte Prorektor Hannes Steinbrunner das aserbaidschanische Sprichwort, ein Gast sei ein Licht im Hause. Das bestätigte der Auftritt des Solisten Orkhan Huseynov. Der 19-jährige Musiker, Studierender an der Musikakademie Baku, zog gleich zur Eröffnung mit Haydns berühmtem Cellokonzert Nr. 1 alle Register seines offensichtlichen und grossen Talentes. In einem elegisch-virtuosen Stück von Oytay Zülfüqarov, einem gleichzeitig modern und altertümlich anmutenden sogenannten «Mugham», zeigte er weitere Proben seines Könnens. Der aserbaidschanische Komponist hatte dem traditionellen Stück einen mitreissenden «Dance» zugesellt. Als schweizerisches Echo darauf erklang Arthur Honeggers lyrisches «Pastorale d’été» – beschwingt, perlend, wie eine leichte Morgenbrise. Die musikalischen Programmpunkt wurden von Willi Stammherr zweimal ergänzt durch mit Bildern belegte Ausführungen zu Land, Kultur und Menschen des heutigen Aserbaidschan. Es gab für das Publikum einen Einblick in eine lange und reiche Kultur mit überraschenden Berührungspunkten.

«Sie spielen auf hohem Niveau»

Für perlenden Musikgenuss war auch im abschliessenden Klavierkonzert Nr. 2 in f-Moll (Op. 21) von Frédéric Chopin viel Platz. Solist war der junge Pianist Mathis Bereuter. Wenn man die virtuose, mitreissende, auch immer wieder berührende Leistung des Solisten hört, kann man besser verstehen, dass er die Aufnahmeprüfung an die Hochschule für Musik in Basel bereits in Alter von zwölf Jahren bestanden hat.

Grosses leistete auch das Ensemble. Die Streicher waren von grosser Intensität und Homogenität, die Bläser ein Ereignis (Einstudierung Wilfrid Stillhard). Das Lichtensteiger Konzert bestätigte einmal mehr, was Botschafterin Simone Haeberli in ihren Eingangsworten sagte: «Sie spielen auf hohem Niveau.»