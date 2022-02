IG Blühende Zukunft Guter Wille ist vorhanden: Mehr Biodiversität kann in kleinen Schritten erreicht werden Etwa 100 Personen fanden sich am vergangenen Dienstag in Wattwil zur Auftaktveranstaltung der IG Blühende Zukunft ein. Das grosse Interesse zeigt, dass die Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt sind.

Verdankung bei den Teilnehmenden auf dem Podium: (von links) Moderatorin Sabine Camedda, Ruedi Bösch, Heidi Schafflützel der IG Blühende Zukunft, Sarah Brümmer und Franziska Sabljo-Grob. Bild: PD

Die IG Blühende Zukunft lud am Dienstagabend ins Kino Passerelle in Wattwil ein. Zur Einleitung in den Abend, an dem rund 100 interessierte Frauen und Männer teilgenommen haben, stellten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe vor und leiteten über zum Film vom Schweizer Fernsehen «Jeder Quadratmeter zählt – Mission B rechnet ab».

Eindrücklich zeigen verschiedene Beispiele, wie eintönige Rasen oder Wiesen sich in Naturparadiese für Blumen, Insekten und Menschen verwandeln. Die Kinder einer Primarschule helfen mit, das Areal durch einen Weiher, Sträucher und Steine umzugestalten und werden zu begeisterten Beobachterinnen und kleinen Forschern.

Einheimische Pflanzen bieten einen Lebensraum für viele Schmetterlinge und Insekten. Bild: PD

Ein Bauer gestaltet eine weitere Wiese naturnah und steckt seinen Sohn mit der Freude an der Natur an. Dieser beginnt, Schmetterlinge zu züchten, die auf Brennnesseln zu finden sind. In einem anderen Beispiel fährt gleich ein Bagger durch den Garten und schafft damit ein Fliessgewässer.

Aber es geht auch mit weniger Aufwand: Eine Ruderalfläche – nicht zu verwechseln mit einer Steinwüste – lädt zu täglichem Entdecken ein. So zeigen verschiedene Beispiele, wie ein Stück der verschwundenen Artenvielfalt wieder zurückgewonnen werden kann.

Engagement zu Gunsten der Natur kann vielfältig sein

Im anschliessenden Podium, moderiert von Sabine Camedda, sprachen die drei Gäste zu ihrem Engagement in Sachen Natur und Biodiversität. Fraziska Sabljo-Grob setzt sich als Geschäftsleiterin der Firmengruppe Grob Kies AG für die Renaturierung ihrer Kiesgruben ein, die danach eine höhere Biodiversität aufweisen als vorher die gewöhnliche Wiese.

Sarah Brümmer ist daran, die Erfordernisse des Labels «Stadtgrün Schweiz» in Lichtensteig umzusetzen. Auch kleine Areale können so gestaltet werden, dass wieder mehr Leben ermöglicht wird. Sie macht Biodiversität im Städtli sichtbar und sensibilisiert durch Exkursionen und Kurse.

Ruedi Bösch ist als Förster im Obertoggenburg mit dem Wald eng verbunden und setzt sich im Gemeinderat Wattwil für die Belange der Natur ein.

Beiträge aus dem Publikum zeigen, dass schon viel Wissen und guter Wille vorhanden sind. Da und dort sind bereits kleinere und auch grössere Projekte im Entstehen oder wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Manchmal erweise sich allerdings der Instanzenweg als steinig. Ein wichtiges Ziel ist, dass nun möglichst viele Leute erreicht werden, für die Biodiversität einfach nur ein Fremdwort ist. (pd)