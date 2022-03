Ideenaustausch Bushaltestellen und Verwaltungsgebäude: Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Ebnat-Kappler Gemeinderat Rund 40 Personen fanden sich am Mittwoch zu einem Diskussionsabend ein. Debattiert wurden vier aktuelle Themen aus der Gemeindepolitik. Der Meinungsaustausch war intensiv, auch wenn daraus keine spruchreifen Lösungen resultierten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liessen sich auf die Diskussion zu den verschiedenen Themen ein. Bild: Sabine Camedda

Die Zukunft einer Gemeinde liegt vielen Einwohnerinnen und Einwohnern und auch den Ortsparteien am Herzen. Die Mitte Ebnat-Kappel hat darum im vergangenen November über anstehende Herausforderungen diskutiert. In einer Konsultativabstimmung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Themen priorisiert.

Diese haben Mathias Müller als Präsident der Mitte Toggenburg und Gemeindepräsident Jon Fadri Huder am Mittwochabend im Café Kunz an einem öffentlichen Anlass präsentiert. Rund 40 Personen fanden sich ein, diskutierten mit und überlegten sich neue Lösungen.

Bisher hält nur der Nachtbus, künftig könnte jede Stunde ein Postauto im Gieselbach halten. Bild: Sabine Camedda

Ebnat-Kappel ist gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Stündlich verkehrt die SOB von und nach Wattwil, der Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel (BLWE) bietet die Verbindung halbstündlich – in Stosszeiten sogar viertelstündlich – an. Trotzdem sind die Einwohnerinnen und Einwohner nicht zufrieden. Denn die Buslinie endet im Wier-Quartier, das Gebiet Gieselbach ist vom öffentlichen Verkehr abgeschnitten.

Dafür präsentierte Jon Fadri Huder eine mögliche Lösung. Der Postauto-Betrieb sei bereit, mit dem Kurs Wattwil-Nesslau-Wildhaus auch Ebnat-Kappel zu bedienen. Somit käme eine weitere stündliche Verbindung mit Haltestellen beim Bahnhof und im Gieselbach hinzu. Dieses Angebot würde einiges kosten, der Gemeinderat will das im Rahmen des Budgets 2023 beantragen. Diese Information wurde von einigen Teilnehmenden, die im besagten Quartiert wohnen, mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen.

Weiter prüft die BLWE, den Viertelstundentakt über den ganzen Tag anzubieten. Das gäbe zwar mehr Verkehr, würde aber bessere Anschlussverbindungen in Wattwil mit sich bringen. Die anwesenden Pendler fanden, die neue Umsteigezeit würde zu langen Wartezeiten führen.

Einer sagte, anstatt den Busbetrieb auszubauen, sollte der Halbstundentakt der SOB angestrebt werden. Dies, weil die Zugfahrt von Wattwil nach Ebnat-Kappel kürzer ist als die Fahrt mit dem Bus. Jon Fadri Huder gab aber zu bedenken, dass der Halbstundentakt derzeit von der SOB als unmöglich angesehen wird.

Für das Stüssyhaus, das ehemalige Schulhaus Speer, den ehemaligen Jugendtreff und die dahinter liegende alte Turnhalle muss eine Lösung gefunden werden. Bild: Sabine Camedda

Ein Umdenken gibt es bei den alten Gebäuden im Schafbüchel. Entgegen früherer Aussagen sind die Schulhäuser Linden und Schafbüchel voll genutzt und werden dies auch weiterhin sein. Eine Überprüfung der Schutzwürdigkeit der übrigen Gebäude – das Schulhaus Speer, das Stüssyhaus, der ehemalige Jugendtreff und die alte Turnhalle – hat ergeben, dass diese nicht einfach abgerissen werden können.

Eine Umnutzung ist gemäss Jon Fadri Huder schwierig. Denn: Heute stehen die Gebäude in der Zone für öffentliche Bauten. Diese in eine Wohnzone umzuwandeln, erachtet der Gemeindepräsident als fast aussichtslos, weil Ebnat-Kappel schon jetzt Bauland auszonen muss. «Was wir mit dem Areal machen, ist einer der kniffligsten Entscheide des Gemeinderats», sagte Jon Fadri Huder.

Man könnte die Häuser sanieren und die Gemeindeverwaltung darin unterbringen, fanden einige Diskussionsteilnehmer. Auch, weil Jon Fadri Huder einen Hinweis gab, dass beim heutigen Gemeindehaus ebenfalls Handlungsbedarf betreffend Sanierung und Erweiterung besteht. Ein Treffpunkt für Generationen wäre eine weitere Nutzungsmöglichkeit eines der Gebäude im Schafbüchel.

Regelmässig erscheinen Informationen der Gemeinde Ebnat-Kappel im «Toggenburger Tagblatt». Bild: Sabine Camedda

Wer Informationen über Ebnat-Kappel sucht, findet diese auf der Internetseite der Gemeinde. Diese werde derzeit erneuert, sagte Jon Fadri Huder. Die Gemeinde Ebnat-Kappel nutzt zudem das «Toggenburger Tagblatt» für die amtlichen Mitteilungen. Diese werden in regelmässigem Abstand auf einer Seite veröffentlicht.

«Das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäss», sagte Jon Fadri Huder. Er habe bei anderen Gemeinden geschaut, wie sie ihre Bürgerinnen und Bürger informieren. Einige setzen auf ein eigenes Gemeindeblatt. Ausserdem könne man die sozialen Medien nutzen. Dafür bräuchte es aber ein stimmiges Konzept.

Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger gaben an, dass sie die Gemeindeinformationen mehrheitlich in der Zeitung lesen. Sie waren sich aber bewusst, dass auf diesem Weg nicht alle erreicht werden können. Man müsse bekannt machen, dass diese Informationen auch in Form eines Newsletters abonniert werden können. Jüngere Teilnehmer regten an, dass der Gemeinderat die Idee einer Gemeinde-App prüfen sollte.

Der evangelische Kirchgemeindesaal kann auch öffentlich genutzt werden. Bild: Sabine Camedda

Die Diskussion, ob Ebnat-Kappel einen Gemeindesaal braucht, war für Jon Fadri Huder neu. Im Rat sei das kein Thema. Er stellte fest, dass es einige Säle gibt, die öffentlich nutzbar sind. Nicht dazu gehört die neue Turnhalle im Wier, diese werde ausschliesslich für den Sport genutzt. Das gesamte Angebot an Sälen solle optimiert und unter Umständen für gewisse Nutzungen verbessert werden, sagten die Diskussionsteilnehmer.