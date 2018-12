Huskys ziehen Buggy: Eine besondere Ausfahrt für beeinträchtigte Kinder

Der Verein Visoparents Schweiz mit Sitz in Dübendorf ist eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Selbsthilfeorganisation von Eltern blinder, seh- und mehrfach behinderter Kinder. Er stellt das Wohl der betroffenen Kinder in den Mittelpunkt seiner Bemühungen. Der Verein unterstützt ihre Bezugsperson in der Erziehungsaufgabe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit. Der Verein ist 1963 entstanden. Er arbeitet mit anderen Organisationen zusammen und führt ein Kinderhaus, eine Sonderpädagogische Beratungsstelle sowie auch eine Tagesschule. (pd)