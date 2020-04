Interview Hulftegg-Stafette wegen Coronavirus abgesagt: «Wollten mit einer Neuheit aufwarten» Die für den 2. Mai geplante Hulftegg-Stafette wurde abgesagt. Damit verzögert sich auch eine Neuheit, die eigentlich dieses Jahr hätte Premiere feiern sollen.

Donat Widmer, OK-Präsident. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Hulftegg-Stafette gehört zu den grössten Sportveranstaltungen im Toggenburg. Nun musste der Anlass, der eine 55-jährige Tradition aufweist, abgesagt werden. OK-Präsident Donat Widmer erklärt die Gründe.

Was hat zur Absage der Hulftegg-Stafette geführt?

Donat Widmer: Die Experten erwarten den Peak des Coronavirus Ende April. Die Hulftegg-Stafette hätte am Samstag, 2.Mai stattfinden sollen. Bei diesen Voraussetzungen war es uns vom Vorstand klar, dass wir an der Durchführung der Veranstaltung nicht festhalten können.

Ein Ersatztermin in diesem Jahr war kein Thema?

Nein, wir möchten andere Veranstalter nicht konkurrieren. Eine Verschiebung in den Herbst hinein war zudem keine Option, weil dann in Mosnang bereits der Schnebelhorn-Panoramatrail stattfindet.

Können Sie sich an ein ähnliches Szenario erinnern?

Ich nicht, aber zwischen der 20. und 25. Durchführung soll mangels Teilnehmenden darüber diskutiert worden sein, die Hulftegg-Stafette abzuschaffen. Über solches wird längst nicht mehr nachgedacht. Wir können seit Jahrzehnten auf ein treues Stammpublikum zählen. Jährlich beteiligen sich rund 70 bis 80 Teams an der Stafette.

Trotz Absage, waren die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten?

Das waren sie. Wir hatten schon vier der fünf Sitzungen hinter uns und waren eigentlich bereit. Und zudem wollten wir Anfang Mai mit einer Neuheit aufwarten. Inlineskating hätte es nicht mehr gegeben, dafür wäre das Rennen mit einem Hindernis-Crossläufer gestartet.

Wie hoch schätzen Sie den finanziellen Ausfall ein?

Ins Detail möchte ich nicht gehen, aber die Gebühren für die diversen Bewilligungen waren alle schon bezahlt und auch die Ausgaben für die Werbung waren grösstenteils getätigt. Und dann fallen uns in diesem Jahr die Sponsoringeinnahmen weg. Durch die guten Vorjahre konnten wir uns aber ein kleines finanzielles Polster erarbeiten, wobei wir bei weiteren Ausfällen auch an unsere finanziellen Grenzen stossen würden. Hilfreich ist sicher, dass der Sportclub Hulftegg mit der Organisation der Fasnacht in Mühlrüti ein zweites Standbein hat.