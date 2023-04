Hulftegg-Stafette «Guter Zeitpunkt aufzuhören»: Donat Widmer tritt nach fünf Jahren als OK-Präsident zurück Die 56. Hulftegg-Stafette findet bald wieder statt. Für den Präsidenten Donat Widmer wird es die letzte Stafette sein. Eine neue Nachfolgerin wurde schon gefunden.

Bei der Hulftegg-Stafette in Mühlrüti gibt es fünf verschiedene Disziplinen. Bild: Urs Huwyler

25 Kilometer, aufgeteilt in fünf Strecken, welche abwechslungsweise belaufen und befahren werden, und das mitten im Toggenburg. Das ist die Hulftegg-Stafette, die mittlerweile bereits zum 56. Mal stattfindet.

Seit 13 Jahren ist Donat Widmer schon dabei und hilft bei der Organisation mit. Seit 2018 ist er der OK-Präsident des Events. Doch die diesjährige Stafette wird seine letzte sein.

Weniger Teilnehmende als davor

«Es ist schon etwas schmerzhaft, das Amt nun abzugeben», sagt Widmer. In den Jahren habe er viel Herzblut in die Stafette gesteckt. Das einfach so in neue Hände zu geben, falle ihm etwas schwer. Doch er weiss, dass seine Nachfolgerin, Valerie Widmer, genau so viel Leidenschaft für die Stafette haben wird.

Der Präsident der Hulftegg-Stafette Donat Widmer übergibt sein Amt nach der Stafette 2023. Bild: Beat Lanzendorfer

«Nach 13 Jahren war ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören», so Widmer. Durch eine berufliche Umstellung werde es komplizierter für ihn, das OK weiterhin leiten zu können. Daher sei er froh, dass sich so schnell eine Nachfolgerin finden liess. «Ich werde auch weiterhin im Verein bleiben und mithelfen», sagt er. Doch es sei an der Zeit, dass im OK ein frischer Wind bläst und eine neue Person mit vielen Ideen das Sagen hat.

Doch bevor sich Donat Widmer von der Hulftegg-Stafette verabschiedet, findet sie zunächst noch einmal unter seiner Leitung statt. Dies zum zweiten Mal nach der Pandemie. «Nachdem die Stafette mehrfach ausgefallen ist, konnten wir sie letztes Jahr endlich wieder durchführen, nur leider mit weniger Teilnehmenden als davor», sagt Widmer.

Auch dieses Jahr scheint es, das sich weniger Gruppen anmelden. Die Organisatoren lassen sich aber nicht knicken. Neben dem neuen Hinderniscross, welcher vergangenes Jahr das erste Mal das Inlinen ersetzte, wird nun neu ein öffentlicher Kids-Cross stattfinden.

Mehr für Familien und Kinder

«Die Kinder rennen dabei denselben Hindernislauf wie die Erwachsenen, einfach etwas kürzer.» So soll der Anlass nicht nur Erwachsene, sondern auch Familien und anlocken. Die Rückmeldungen zum Hindernislauf seien nach dem vergangenen Jahr fast nur positiv gewesen. Zwar sei er als sehr intensiv und anstrengend bewertet worden, etwas daran ändern möchte man jedoch nicht.

«Der Crosslauf ist sehr attraktiv und vielen gefällt diese Herausforderung», so Widmer. Es gehe auch nicht nur um die körperliche Leistung, sondern vor allem um den Spass mit Freunden und Familie.

Das Planen sei immer mit viel Aufwand verbunden und die Stafette sei immer die Ernte ihrer Arbeit. «Ich freue mich sehr auf die kommende Stafette», sagt Widmer.

Die Hulftegg-Stafette findet am 6. Mai statt. Online anmelden kann man sich bis und mit 5. Mai, ansonsten ist es auch möglich, sich direkt vor Ort anzumelden.