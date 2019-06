Wattwiler Unternehmer ist überzeugt: Holzwolle ist ökologischer als Kokosfaser

Im kommenden Juni feiert Lindner Suisse ein Jubiläum. Seit 100 Jahren stellt das Toggenburger Unternehmen Holzwolle her. Wie Inhaber Thomas Wildberger sagt, wurde die Firma bereits früher gegründet, und handelte mit verschiedenen Waren. Dazu führte die Familie Lindner verschiedene Restaurants im Städtli. 1920 publizierte das Handelsregister die entsprechende Zweckänderung. Bis 1957 war die heutige Lindner Suisse in Lichtensteig angesiedelt, dann verlegte sie den Geschäftssitz in die Wattwiler Bleiken. Dort standen eine Sägerei und eine Spielwarenfabrik. In der Nähe waren zudem die grossen Fischweiher, deren Besitzer Scheu hiess. «Leider wissen wir nur wenig aus der Zeit zwischen 1920 und 1957», sagt Thomas Wildberger. Er bittet daher alle, die Bilder oder Informationen zur Firma in dieser Zeit haben, sich bei ihm zu melden. (sas)