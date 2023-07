Am vergangenen Samstag wanderte Redaktionsleiter Simon Dudle von Alt St.Johann (889 m ü. M.) auf den Brisi (2279 m ü. M.). Und das ohne Sessellift und Seilbahn. Via Alp Sellamatt ging es am Fusse der Churfirsten zum Brisizimmer und schliesslich dem Gipfel entgegen.

Sie können nun tippen, um welche Uhrzeit Dudle oben auf dem Gipfel angekommen ist. Abmarsch bei der Talstation der Sellamatt-Bahn war um 8.15 Uhr. Zweimal 15 Minuten Pause waren erlaubt. Gefragt ist nicht die Marschdauer, sondern die Ankunftszeit beim Brisi-Gipfelkreuz. Wer richtig tippt oder am nächsten rankommt, gewinnt 200 Franken in bar. Uhrzeiten können noch bis diesen Donnerstag (27. Juli) um 23.59 Uhr eingeschickt werden an wettbewerb-toggenburgmedien@chmedia.ch. (red)