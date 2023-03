Holzschnitzel «Die Zeit drängt»: Dorfkorporation plant Fernwärmenetz in Ebnat-Kappel, Ende 2027 soll es in Betrieb gehen Am vergangenen Montag teilte die Dorfkorporation mit, Fernwärme in Ebnat-Kappel etablieren zu wollen. Mittels eines Zusatzkredits soll die Projektplanung schnellstmöglich vorangetrieben werden.

Auch in Ebnat-Kappel sollen bald Fernwärmeleitungen verlegt werden. Symbolbild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Dorfkorporation Ebnat-Kappel hat an der Korporationsversammlung vom Montag bekannt gegeben, dass sie ein Fernwärmenetz bauen möchte. Da ein grosser Zeitdruck bestehe, wurde auch ein Zusatzkredit von 400'000 Franken ins Investitionsbudget aufgenommen. Mit diesem soll die Projektierung soweit vorangetrieben werden, dass der Korporationsversammlung in einem Jahr der Baukredit zur Genehmigung vorgelegt werden kann, wie die Dorfkorporation am Dienstag in einer Medienmitteilung festhält.

Mit Fernwärme gegen die Stromlücke

Da wegen den anstehenden Sanierungen verschiedener anderer Werkleitungen die Zeit drängt, aber auch weil viele Hauseigentümer vor dem Entscheid stehen, wie sie ihre fossile Heizung ersetzen möchten, muss das Projekt mit hoher Geschwindigkeit angegangen und umgesetzt werden. Konkret ist vorgesehen, möglichst alle Mehrfamilienhäuser entlang der Erschliessungsleitungen mit Fernwärme zu versorgen. «Im Idealfall wären das um die 200 Liegenschaften», ergänzt Thomas Rütsche, Betriebsleiter der Dorfkorporation, auf Anfrage.

Thomas Rütsche, Betriebsleiter der Dorfkorporation Ebnat-Kappel. Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Dorfkorporation erachtet dies als nennenswerten Beitrag zur Reduzierung der Winterstromlücke, da ohne Fernwärmenetz sonst bei den meisten Häusern in den nächsten Jahren eine Wärmepumpen-Heizung installiert wird – und diese brauchen genau dann am meisten Strom, wenn die Stromlücke am grössten ist.

Mehr Unabhängigkeit vom Ausland

Die Hauseigentümer im vorgesehenen Erschliessungsperimeter werden bis Ende April persönlich angeschrieben. Die Energie fürs Fernwärmenetz soll ab einer Holzschnitzel-Heizzentrale bezogen werden, die in der Industriezone in der Stegrüti vorgesehen ist. Dank dem langfristig genügend vorhandenen Holz im Toggenburg seien die Hauseigentümer und Mieter bezüglich Preisen und Lieferung nicht mehr vom Ausland abhängig.

Der Verwaltungsrat hofft, bereits im Herbst 2027 bei möglichst vielen Häusern Heiz-Energie liefern zu können oder einen unterzeichneten Anschlussvertrag für einen späteren Lieferbeginn vorliegend zu haben. Die vier im mittleren und oberen Toggenburg bereits betriebenen Fernwärmenetze würden zeigen, wie mit einem übergeordneten Projekt erfolgreich auf einen erneuerbaren, lagerfähigen Energieträger umgestellt werden kann. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dies auch in Ebnat-Kappel gelingen wird. (pd/ser)