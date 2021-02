Holzschlag Kahlschlag bei der Umfahrung Wattwil: 220 Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt – und mit dem Helikopter abtransportiert Während drei Tagen werden am Schomattenberg Holzerarbeiten vorgenommen. Wegen des äusserst steilen Geländes kommt ein Helikopter zum Einsatz. Das zieht viele Schaulustige an. Die Umfahrungsstrasse wird am Samstag und Montag noch gesperrt sein.

Am Schomattenberg werden die gefällten Baumstämme mit dem Helikopter abtransportiert. Bild: Christoph Heer

Am Freitag, Samstag und Montag ist die Umfahrungsstrasse von morgens um acht Uhr bis nachmittags um sechzehn Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dafür wird es Dutzende Fussgänger in das Gebiet unterhalb des Schomattenberg ziehen. Grund dafür sind die komplexen Holzereiarbeiten, im steilen Gelände des Schutzwaldes, über der Umfahrungsstrasse.

Rund 220 Baumstämme sind in akribischer Vorarbeit gekennzeichnet worden, diese werden nun gefällt und mit einem Helikopter der Marke Kaman abtransportiert. Dieser rot-weisse Helikopter ist von weit her gut sicht- und hörbar. Kaum verwunderlich also, dass sich die Passanten nach ihm umsehen.

Der Einsatz des Helikopters zieht auch Schaulustige an. Bild: Christoph Heer

Spannend wird es, wenn sich dieser mit 1500 Pferdestärken angetriebene Helikopter über dem Waldgebiet niederlässt, um nur wenig später mit einem dicken Stamm am Seil wieder aufzusteigen. Einige hundert Meter nebenan senkt er sich wieder und entkoppelt das stammtragende Seil. Nicht alltäglich, solche Arbeiten mitzuverfolgen.

Zu hohes Sicherheitsrisiko

Warum die Bäume gefällt werden, erklärt Projektförster Nikolaus Fankhauser:

«Infolge talwärts geneigtem Wuchs, durch Pilzbefall, oder durch schlechte Verwurzelung, ist die Gefahrenstufe für die unterhalb durchführende Kantonsstrasse zu hoch.»

Die Bodentruppe verarbeitet die Stämme direkt. Später wird daraus Nutzholz, Papierholz oder Brennholz. Bild: Christoph Heer

Die ganze Rodungsaktion wird von der Waldregion 5 Toggenburg in Zusammenarbeit des Strassenkreisinspektorats Wattwil geplant und durchgeführt. Urs Göldi vom zweitgenannten Gremium ist sich bewusst, dass die für die Holzereiarbeiten notwendige Strassensperrung zu einem hohen Verkehrsaufkommen durch Wattwil führen wird. «Wir müssen es nun aber in diesen drei Tagen durchziehen, zu viele Faktoren spielen dabei mit, als dass wir es noch einmal verschieben könnten.»

Buchen, Fichten und viele Eschen

Dank gezielter Planung und minutiöser Vorbereitung kann die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet werden. «Über 20 Personen, viele von der Helikopter-Firma, aber auch Waldarbeiter und Förster, sind gefordert. Dass die Arbeiten problemlos angelaufen sind – und es hoffentlich auch so bleibt – verdanken wir dem Forstbetrieb der Ortsgemeinde Wattwil, dem Revierförster, dem Heliteam und allen weiteren Involvierten», sagt Nikolaus Fankhauser.

Urs Göldi (links) vom Strassenkreisinspektorat und Nikolaus Fankhauser, Projektförster, begleiten die Abholzungsarbeiten am Schomattenberg. Bild: Christoph Heer

Weiter erklärt er, dass einige Stämme infolge zu hohen Gewichts in zwei Flügen abtransportiert werden müssen. «Es sind dabei hauptsächlich die Buchen, die sehr schwer sind. Der Grossteil der Rodung bezieht sich jedoch auf die Eschen, die von einem aggressiven Pilz befallen sind, der sogenannten Eschenwolke.»

Der Spezialhelikopter, in dem lediglich der Pilot Platz hat, kann dabei pro Flug ein Gewicht von rund 2,8 Tonnen anhängen. Damit ist die Zuladung grösser als sein eigenes Gewicht (2,3 Tonnen). Vor sechs Jahren wurden bereits einige Stämme abgeholzt, in der Zwischenzeit begaben sich die Zuständigen wiederkehrend in das Waldgebiet, um problematische Bäume auszumachen.

Da die Temperaturen am gestrigen Freitag auf über zehn Grad Celsius stiegen, hatte der Pilot kein leichtes Spiel. Der Auftrieb sei besser bei kühleren Temperaturen, hiess es aus Fachkreisen. Am Montag um sechzehn Uhr sollen die Arbeiten und die damit verbundenen Strassensperrungen beendet sein.