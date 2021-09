HÖHENWANDERUNG Zum Abschluss am Fusse der Churfirsten – und im Reich der Geschichten und Sagen Auf dem Toggenburger Höhenweg (6/6): Unterhalb der sieben Churfirsten werden die letzten 14 Kilometer bis nach Wildhaus zurückgelegt – äusserst klangvoll. Nicht fehlen darf ein Abstecher ins Wildmannlisloch und die Geschichte des Seluners.

Blick aus dem Wildmannlisloch Richtung Osten. Bild: Simon Dudle

Auf der sechsten und letzten Etappe geht es mehr bergab als bergauf. Zumindest dann, wenn man den Toggenburger Höhenweg von Wil nach Wildhaus macht und nicht umgekehrt. Schon kurz nach dem Start bei der Vorderen Selunalp lohnt sich ein kleiner Abstecher ins Wildmannlisloch. Es handelt sich auf rund 1640 Metern über Meer am Nordhang des Seluns um eine etwa 150 Meter lange Höhle mit noch viel längerer Geschichte. Vor rund 40'000 Jahren sollen dort Urmenschen, also Neandertaler, gehaust haben. Die Jäger ernährten sich vorzugsweise vom Fleisch der Höhlenbären. Da es in der Höhle nur rund fünf Grad warm ist, konnten sie das Fleisch gut aufbewahren. Dank der Luftzufuhr soll auch die Produktion von Trockenfleisch möglich gewesen sein.

Das Wildmannlisloch liegt vollständig im Seewerkalk. Nach rund 60 Metern, welche zum Teil gebückt gemacht werden müssen, erweitert sich der Gang zu einer Felsenkammer. Im hintersten, wieder engeren Teil, wurden einst Schädelteile gefunden. Eine alte Feuerstelle und einfache Steingeräte deuten zudem darauf hin, dass die Höhle vor vielen Jahren bewohnt war. Mit eigenen Augen zu betrachten, ist die ganze Höhle an diesem Tag nicht, da es Wasser auf dem Weg hat. Also hilft eine Informationstafel vor dem Höhleneingang aus. Die Höhle ist frei und kostenlos zugänglich.

Unweit dieser Alp befindet sich der Eingang des Wildmannlislochs. Bild: Simon Dudle

Die Sagen vom Wildmannlisloch

Zahlreiche Sagen ranken sich um das Wildmannlisloch. Zum Beispiel diese: Bei der einzigen Hebamme von Starkenbach, die bitterarm war, wurde eines Nachts ein Bergkobold vorstellig. Dieser bat darum, im Wildmannlisloch bei einer Geburt beizustehen. Sie tat es – und bekam als Lohn vermeintliche Erdbrocken, die sie in ihrer Schürze zu Tal tragen musste. Da die Klumpen zu schwer wurden, liess die Witwe diese auf dem Heimweg herausfallen. Als sie zuhause die Schürze auszog, fiel ein letzter Brocken zu Boden. Es war pures Gold.

Der Seluner – ein rätselhaftes Wesen

Einzige bekannte Fotografie des Seluners Bild: Toggenburger Museum Lichtensteig

Beim Blick in den Rückspiegel darf die Begebenheit des Seluners nicht fehlen. 1844 merkten die Sennen im Gebiet der Selunalp, dass einige Kühe von einem fremden Wesen gemolken wurden. Die Sennen legten sich auf die Wache und fingen ein rätselhaftes Wesen ein. Es war zweifelsfrei ein Mensch, wie sich herausstellte. Ganz nackt. Am ganzen Körper mit Haaren bewachsen. Er wehrte sich heftig gegen die Gefangennahme.

Der Mann kam ins Armenhaus Alt. St.Johann. Ärzte stellten fest, dass es sich um einen etwa 16 Jahre alten Jüngling handelte. Vermutlich waren seine Sinne verkümmert durch jahrelanges Alleinsein. Er lebte von Milch und Brei und war zufrieden damit. Am meisten Freude hatte er an Äpfeln. Unter dem Namen Johannes Seluner wurde ihm schliesslich in Nesslau das Bürgerrecht zugeteilt. Er starb am 20. Oktober 1898 im Armenhaus Nesslau, wo er 1854 hingebracht worden war.

Die Churfirsten – im Bild sind von links her gesehen Brisi, Frümsel und Selun – sind ständiger Begleiter dieser Etappe. Bild: Simon Dudle

Offizielles Ziel auf der Alp Sellamatt

Für die Unterhaltung der Kinder und Jugendlichen ist gesorgt. Bild: Simon Dudle

Vor lauter Geschichten gerät die Wanderung auf dem Toggenburger Höhenweg fast in den Hintergrund. Was auch daran liegt, dass es betreffend Technik eine einfache Etappe ist. Umso schöner ist die Aussicht, führt die Strecke doch fast durchgehend am Fusse der Churfirsten durch. Von der Selunalp geht es zur Alp Sellamatt, wo der offizielle Beginn – oder eben Schluss – des Höhenwegs ist. Dies wird mit einem hölzernen Tor angezeigt. Danach geht es auf den rund sechs Kilometer langen Klangweg, der von vielen Familien und Schulklassen begangen wird. An über 20 Stationen wird die Wanderung zu einem klingenden Erlebnis. Via Iltios und Oberdorf erreicht man schliesslich das Dorf Wildhaus, welches der effektive Ziel- und Startort des Toggenburger Höhenwegs ist.

Klang- und Höhenweg teilen sich den Pfad. Es gibt viel zu hören. Archivbild: PD

Am Zielort: Der Blick zurück auf die letzte Etappe – und zu den Churfirsten. Bild: Simon Dudle

90 Kilometer sind geschafft. Zusätzliche Abstecher auf den Speer, den Leistchamm oder eben ins Wildmannlisloch seien empfohlen. Diese letzte Etappe kann abgekürzt werden, wenn man in Alp Sellamatt, Iltios oder Oberdorf die Sessel-, Seil- oder Standseilbahn ins Tal nimmt.



Der Toggenburger Höhenweg in Zahlen In sechs Etappen erstreckt sich der Toggenburger Höhenweg (Route Nummer 48) von Wil bis nach Wildhaus. Die Gesamtstrecke beträgt 90,5 Kilometer. Die Etappen führen von Hütte zu Hütte, wo übernachtet werden kann. Der nördliche Teil der Wanderung ist hügelig, der südliche alpin. Die meisten Wanderer starten in Wildhaus und landen in Wil. Diese Zeitung hat sich für die entgegengesetzte Richtung entschieden, da es dieses Jahr aufwärtsgehen soll. Beginnt man in Wil, sind alles in allem knapp 5000 Höhenmeter Aufstieg und rund 4500 Höhenmeter Abstieg zu bewältigen. Die gesamte Marschzeit beträgt rund 35 Stunden. Auf gewissen Etappen ist Trittsicherheit gefragt, da auf einem Bergweg gewandert wird. (red)

Das Zentrum von Wildhaus ist Start und Ziel des Toggenburger Höhenwegs. Bild: Simon Dudle

Nützliche Tipps für die Wanderung Diese Zeitung hat den Toggenburger Höhenweg in sechs einzelnen Etappen beschritten. Das ist allerdings nicht empfehlenswert. Die Idee der Wanderung ist, von Hütte zu Hütte zu laufen und dort zu übernachten. Die meisten dieser Hütten – namentlich Chrüzegg, Tanzboden, Oberchäseren und Ochsenhütte bei der Vorderen Selunalp – sind weder mit dem Auto noch mit dem öffentlichen Verkehr zu erreichen. Zum Teil braucht es mehrstündige Märsche, um die Hütten als Startpunkt zu erreichen. Die Wanderung wird von Toggenburg Tourismus unterstützt. Wer sich dort meldet, bekommt eine Stempelkarte. Hat man von jeder Hütte einen Stempel, gibt es im Sportpark Bergholz in Wil ein Abzeichen als Belohnung. (red)