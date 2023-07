Auch das Toggenburger Tagblatt beteiligt sich an der Aktion von Toggenburg Tourismus. Redaktionsleiter Simon Dudle wird einen Meter Holz – also zwei Scheite – auf den Brisi tragen. Und davon wiederum können Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, profitieren und Bargeld gewinnen.

So funktioniert es: Dudle wird in den kommenden Tagen eine Wanderung auf den Brisi unternehmen. Die genaue Route entnehmen Sie der Karte. Die Wanderung beginnt um 8.15 Uhr bei der Talstation der Sessel-/Seilbahn zur Alp Sellamatt. Gestattet sind zweimal 15 Minuten Pause, aber keine Sessel- oder Seilbahnfahrt. Die Frage ist: Wann erklimmt Dudle den Brisi-Gipfel? Sagen Sie auf die Minute genau die Zeit voraus, wann es soweit ist. Wer am nächsten ran kommt oder ganz genau trifft, gewinnt 200 Franken. Eine mögliche Antwort ist also: 12.58 Uhr. Keine mögliche Antwort ist 4 Stunden und 23 Minuten. Mitmachen kann man noch bis am Donnerstagabend, 27. Juli, um 23.59 Uhr mit einem Mail an wettbewerb-toggenburgmedien@chmedia.ch. (red)