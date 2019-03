Herzschmerz, Balkansound und Highlander-Musik an den Jazztagen in Lichtensteig An den Jazztagen Lichtensteig werden neben Lo & Leduc, Baschi, Marc Sway und Niedeckens BAP auch Jaro Milko & The Cubalkanics, Andy McSean, Tide Lines und die Elias Bernet Band feat. Nicolas Senn auftreten. Das gaben die Veranstalter kürzlich bekannt. Anina Rütsche

Der Ostschweizer Singer-Songwriter Andy McSean ist für die Jazztage Lichtensteig gebucht. (Bild: Nana do Carmo/Archiv)

Die Veranstalter der Jazztage Lichtensteig, die vom 9. bis zum 11. August stattfinden werden, haben weitere Acts bestätigt. Unter anderem wird der Ostschweizer Singer-Songwriter Andy McSean am Festival auftreten. Ebenfalls aus der Region stammt die Elias Bernet Band feat. Nicolas Senn, deren Konzert in der Kalberhalle auf dem Programm steht.

Zudem gastieren im August auch Jaro Milko & The Cubalkanics in Lichtensteig. Die Formation vereint Balkansounds und Latinrhythmen. Mit von der Partie ist auch Tide Lines, eine vierköpfige Band, die ursprünglich aus den schottischen Highlands stammt. Dies kommt auch in ihrer Musik zum Ausdruck, die von den dort traditionell gepflegten Stilen beeinflusst ist.

Die Jazztage Lichtensteig gibt es seit 1989. Die Veranstalter verwandeln die Lichtensteiger Altstadt in eine grosse Partymeile. Der Vorverkauf für die aktuelle Ausgabe läuft bereits via Internet. Insgesamt werden 26 Bands auf sechs Bühnen spielen.