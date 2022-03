HENAU Zeuge der Industrialisierung: Der letzte seiner Art steht in der Felsegg Rauchende Hochkamine zeigten einst von weitem an, dass ein Ort modern ist und prosperiert. Sie ragten als Wahrzeichen und Sinnbilder der Industrialisierung in den Himmel. Der Kamin in der Henauer Felsegg ist der letzte seiner Art in der Gemeinde.

Gut versteckt hinter alter Fabrik und altem Kraftwerk ragt der Hochkamin der früheren Naef'schen Buntweberei in den Himmel der Felsegg. Bild: Sarah Bösiger-Büchel

Es gab eine Zeit, bevor der Strom selbstverständlich aus der Steckdose floss. Fabriken siedelten sich damals an Bächen und Flüssen an, um die Wasserkraft zu nutzen. Nur: Die Kraft des Wassers war begrenzt und genügte oft nicht.

Dampfmaschinen versprachen Abhilfe. Mit ihrer Kraft wurden die Maschinen in den Fabriken über Transmissionsriemen angetrieben. Das schreibt die Gemeinde Uzwil in der jüngsten Ausgabe ihrer Mitteilungen.

In Uzwil weit verbreitet

Die Hochkamine der Fabriken ragten weit herum sichtbar in den Himmel. Beispielhaft dafür der Eintrag in der Chronik von 1843 zu Niederuzwil: «Die Naef'schen Fabriken erhalten eine Dampfmaschine als Ergänzung zur Wasserkraft.»

Ob im Fabrikareal von Mathias Naef in Niederuzwil – im Gebiet von Thurklinik und Marienfried – oder später im Uzwiler Industriegebiet: Hochkamine waren allgegenwärtig. Und mit ihnen auch ihr schwarzer Rauch. Passend zum ebenso schwarzen Rauch der Dampflokomotiven auf dem neu entstandenen Schienennetz.

Strom ersetzte die Dampfmaschinen

Die aufkommende Stromversorgung läutete für beide das Ende ein. Die Hochkamine wurden nicht mehr gebraucht, viele wurden gesprengt. So auch am 3. September 1932 vor grossem Publikum. Die Chronik vermerkt dazu kurz: «Der Hochkamin der Naef'schen Spinnerei in Niederuzwil wird gesprengt.»

Einzelne Hochkamine, die in städtischen Räumen überlebt haben, sind heute schickes Wahrzeichen von umgenutzten früheren Industriearealen, stiften dort einen unverwechselbaren frühindustriellen Charme und urbane Identität.

Kamin wurde im Auftrag der Gemeinde repariert

In der Gemeinde Uzwil steht heute nur noch ein einziger Hochkamin. Gut versteckt hinter der alten Fabrik in der Felsegg in Henau. Die Firma Mathias Naef errichtete die Fabrik 1865 als mechanische Buntweberei mit 200 Webstühlen. Eine Dampfmaschine ergänzte die Wasserkraft der Thur.

Im Gegensatz zur Fabrik – sie ist in privatem Eigentum – gehört der Hochkamin heute der Gemeinde, als Teil eines Grundstücks in der Felsegg. Der Zahn der Zeit hat am Kamin genagt. Deshalb wurden in den letzten Wochen Sicherungsarbeiten in seinem obersten Bereich ausgeführt.

Und er erhielt zu seinem Schutz einen Deckel, damit es nicht mehr hineinregnet. Auf dass er als Teil des geschichtsträchtigen industriellen Ensembles in der Felsegg erhalten bleibt. Als letzter seiner Art in der Gemeinde.