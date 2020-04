Hemberger und Rickenbacherin im Finale von «The Voice of Switzerland» Eine Woche später und anders als geplant, aber das Finale von «The Voice of Switzerland» findet statt. Zwei der acht Finalistinnen und Finalisten kommen aus der Region.

Remo Forrer bei seinem ersten Auftritt bei «The Voice of Switzerland». Bild: PD

Am Montagabend, um 20.15 Uhr, strahlt 3 Plus das Liveshow-Finale der dritten Staffel von «The Voice of Switzerland» aus. Aufgrund des Coronavirus wurde der eigentliche Termin vom 30. März verschoben.

Die Veranstalter haben sich «um eine innovative Alternative bemüht», damit das Finale nicht allzu lange nach den Battle-Runden durchgeführt werden muss, heisst es in einer Medienmitteilung. Das Finale wird also nicht im gewohnten Format mit Live-Publikum und versammelter Jury vonstattengehen.

Alle vier Juroren überzeugt

Was sich die Veranstalter genau ausgedacht haben, ist derweil noch unklar. Sicher ist: Mit dem Hemberger Remo Forrer und der Rickenbacherin Lorena Beadini sind die Region Toggenburg und die Region Wil im Finale vertreten. Beide gehören zu den wenigen, die sich in ihrer Qualifikation jeweils die Gunst aller vier Juroren gesichert haben. Forrer ist im Team von Noah Veraguth, Beadini im Team von Anna Rossinelli gelandet.

Lorena Beadini bei ihrem ersten Auftritt bei «The Voice of Switzerland». Bild: PD

Beide haben sich souverän ins Finale gesungen und konnten währenddessen immer wieder auf die Lobeshymnen ihrer Coaches vertrauen. Doch deren Meinung ist im Finale egal. Heute Abend entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefon-Voting. «Der Erlös des Votings geht an die Glückskette», so der Veranstalter. Dem Gewinner des Wettbewerbs winkt ein Plattenvertrag mit Universal Music Switzerland.