Hemberger Bürgerversammlung in letzter Minute abgesagt: Eine Person im Dorf wurde positiv auf das Corona-Virus getestet Die Vorversammlung der Politischen Gemeinde Hemberg und der Primarschulgemeinde Hemberg musste wegen eines Corona-Falls in letzter Minute abgesagt werden.

Der Hemberger Gemeindepräsident Christian Gertsch (zweiter von links) gibt die Absage der Bürger-Vorversammlung bekannt. Ratsschreiber Cornel Schmid (links) ist sich des Ernstes der Sache bewusst. Bild: Urs M. Hemm

Die Stimmung im Restaurant Rössli in Hemberg-Bächli war schon beim betreten des Lokals angespannt. «Sie dürfen nicht in den Saal,die Gemeinde- und Schulräte halten gerade eine Krisensitzung ab», hiess es. Gerade eben sei ein Corona-Fall in Hemberg bestätigt worden, nun werde darüber diskutiert, ob die Vorversammlung der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde durchgeführt oder abgesagt werden soll.

«Die Gesundheit geht vor»

Im Saal, in welchem die Versammlung hätte stattfinden sollen, war Gemeindepräsident Christian Gertsch am Telefon. Er sagte:

«Ich versuche mit dem BAG, dem Bundesamt für Gesundheit, zu sprechen, bin aber schon seit Minuten in der Warteschlaufe.»

Neben ihm versuchte Ratsschreiber Cornel Schmid nähere Informationen über den Corona-Fall zu bekommen. «Es ist definitiv bestätigt», sagte dieser nur.

Zuvor versuchten Gemeindepräsident Christian Gertsch (rechts) und Ratsschreiber Cornel Schmid so viel Informationen wie möglich zu sammeln. Bild: Urs M. Hemm

Auf der anderen Seite des Saals waren Schulpräsidentin Elsbeth Roth und weitere Räte aus Schule und Gemeinde und erörterten die Situation. Die Zeit für eine Entscheidung drängte, denn im Restaurant warteten bereits die ersten Bürgerinnen und Bürger, welche die Versammlung besuchten wollten. «Die Gesundheit geht vor», waren sich schliesslich die Anwesenden einig und Gemeindepräsident informierte die Wartenden in der Gaststube, dass die Vorversammlung abgesagt sei.

Verständnis für Entscheid

Die wartenden Bürgerinnen und Bürger hatte für die Entscheidung vollstes Verständnis, zumal keine drängenden Geschäfte traktandiert waren. Ob die Bürgerversammlung in einer Woche jedoch stattfinden werde, vermochte noch niemand zu sagen. «Die Frist, bis wir die Bürgerversammlung abgehalten haben müssen, wurde bis zum 20. Mai verlängert. Schaffen wir es bis nicht, die Versammlung abzuhalten, werden wir eine Urnenabstimmung durchführen», sagte Christian Gertsch.

Hemberger Gemeinde- und Schulräte beraten die Situation. Bild: Urs M. Hemm

Ob die Bürgerversammlung wie geplant am 18. März durchgeführt werden kann, wird in den nächsten Tagen entschieden.