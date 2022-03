Hemberg Vorführung neuer Gülletechnik: Landwirte informieren sich über das Separieren von Gülle, was Gestank vermindert Landwirte sind unter Druck geraten. Ihre täglich anfallende Gülle verursacht beim Ausbringen Schäden in der Umwelt. Mit dem aufkommenden Separieren von Gülle kann dies vermindert werden.

Die interessierten Landwirte in Hemberg folgen den Erklärungen des Maschinisten. Bild: Ruedi Roth

Niemand hat Freude dran. Ausgebrachte Gülle verursacht unter Umständen enorme Geruchsbelastungen für die Gesellschaft. Ab Neujahr 2024 gilt für die Bauern ein neues Gesetz. Überall wo das Land nicht zu steil ist, muss die Gülle ab dann mit einem Schleppschlauch auf Wiesen und Weiden verteilt werden. Sie wird bodennah, das heisst 10 bis 25 Zentimeter über dem Graswuchs, ausgebracht. Damit sind Geruchsbelästigungen eingedämmt. Keine Wolken mehr, die Gestank und umweltschädliche Stoffe verbreiten. Doch die Sache hat einen Haken.

Damit Kühe und Kälber ein tiergerechtes Leben führen können, wurde in den vergangenen Jahren der Bau von Laufställen gefördert. Die Tiere sind nicht mehr angebunden und können sich über 24 Stunden frei bewegen. Ihre Liegeplätze sind meist grosszügig mit Stroh gefüllt. Dies ergibt aber viel Stroh, das mittels Schieber in den Güllekasten gelangt.

Somit wird die Gülle übermässig dickflüssig. Und dicke Gülle bleibt beim Ausbringen mit der geforderten Schleppschlauchtechnik an den wachsenden Pflanzen kleben. Die Nährstoffe werden nicht direkt dem Boden zugeführt. Damit ist das Eliminieren von Geruchs- und Umweltbelastung nur zum Teil erfüllt.

Bauern sollen gemeinsam Gülle trennen lassen

Das Separieren von Gülle trennt Feststoffe wie Stroh und Kot von Harn und Wasser. Flüssigstoffe gelangen stark verdünnt wieder in den Güllekasten. Die Feststoffe werden als geruchsarmer Mist auf das Grünland geführt. Die Konsistenz dieses Düngers ist nach dem Separieren fein gehäckselt; also in idealem Zustand, um ihn auf der Wiese schnell wirkend zu verteilen.

Die geruchsarmen Feststoffe werden zugedeckt und im passenden Zeitpunkt als Dünger verwendet. Bild: Ruedi Roth

Die zurückbleibende Dünngülle kann danach wesentlich problemloser ausgebracht werden. Sie findet den Weg in den Humus direkt und beseitigt Geruchsprobleme merklich.

Das leistungsfähige Separieren von Gülle fordert aufwendige Technik. Noch lange nicht allen Landwirten ist sie bekannt. Einige von ihnen aus dem Neckertal haben daher auf dem Betrieb von Ruedi und Christof Baumann in Hemberg eine praktische Vorführung organisiert. Sie hoffen, dass sich mehrere Landwirte aus der Region mit dieser Güllebehandlung anfreunden können. So könnte der Anbieter von Gülleseparation aus dem Kanton Thurgau am gleichen Tag mehrere Betriebe bedienen und folglich die Anfahrtskosten reduzieren.