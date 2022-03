Hemberg Ehrungen und Dank an der Bürgerversammlung im «Dreieggli» Die letzte Rechnung der Gemeinde Hemberg schliesst mit einem hohen Ertragsüberschuss ab.

Die Stimmenzähler Peter Forrer, Claire Ambühl und Heinrich Alder sowie Ratsschreiber Cornel Schmid und Gemeindepräsident Christian Gertsch (von links) an der letzten Bürgerversammlung der Gemeinde Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Es war eine spezielle Bürgerversammlung: für Christian Gertsch die letzte als Gemeindepräsident von Hemberg und für Claudia Müller die erste und gleichzeitig die letzte, die sie physisch vor den Bürgerinnen und Bürgern als Schulratspräsidentin der Primarschulgemeinde Hemberg abhalten durfte.

Traktandiert waren die jeweiligen Jahresrechnungen für das Jahr 2021 sowie das Budget 2022. Während die politische Gemeinde die Rechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von knapp 580'000 Franken abschliessen konnte, resultierte bei der Primarschule Hemberg bei einem Gesamtbedarf von fast 2,1 Millionen Franken ein kleiner Aufwandüberschuss von rund 22'000 Franken. 58 Stimmberechtigte verfolgten die Bürgerversammlung in der Turnhalle Dreieggli in Hemberg.

Einwohnerzahlen steigen wieder

Trotz der erschwerten Umstände, die sich durch die Coronapandemie erben hätten, seien zahlreiche Projekte in der Gemeinde umgesetzt worden, sagte Christian Gertsch. «Die grösseren Infrastrukturmassnahmen, namentlich die Sanierungsetappe der Bachstrasse vom Rütelirank bis zum Abzweiger Bruggstrasse, sowie die Sanierung und Wiederherstellung der Brücke über den Sägebach an der Misteleggstrasse konnten innerhalb des Budgets durchgeführt werden», sagte er in einem einführenden Teil.

Zudem stellte er fest, dass nach einer anhaltenden rückläufigen Entwicklung der Einwohnerzahlen dank der regen Bautätigkeit in Hemberg ein kräftiger Schub nach oben stattgefunden habe. So sei die Einwohnerzahl wieder deutlich über die 900er-Grenze gestiegen.

Positives konnte Christian Gertsch in Bezug auf die Raumplanung vermelden. «Mit der Durchführung der öffentlichen Mitwirkung in der Revision der Ortsplanung im Herbst 2021 wurde ein längerer Planungsprozess abgeschlossen», sagte er. Die Konzepte für die Innenverdichtung und Auszonung hätten in die Ortsplanung integriert sowie die Rückmeldungen aus der kantonalen Vorprüfung bereinigt werden können. Die gesamte Ortsplanung soll demnächst öffentlich aufgelegt werden.

Einkaufsmöglichkeiten langfristig sichern

Bei der Schaffung eines neuen Postautowendeplatzes mit einer barrierefreien Haltestelle im Dorf Hemberg seien die Planungen wieder zurück auf Anfang. «Leider ist die angedachte Lösung hinter dem Volg-Gebäude nicht realisierbar. Dennoch wird der Kauf der Volg-Liegenschaft im Dorfzentrum umgesetzt werden, damit die Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten im Dorf längerfristig gesichert sind», sagte Christian Gertsch.

Bezüglich des Krieges in der Ukraine sagte er, dass gemäss Hochrechnungen der Gemeinde wohl zehn Flüchtende zugeteilt würden. «Unsere Gedanken sind bei der leidenden Bevölkerung.» Bei Bedarf seien diesen Menschen geeignete Unterkünfte bereitzustellen und er dankte allen, welche sich solidarisch gezeigt und bereits ihre Unterstützung angeboten hätten.

Daneben unterliess es Christian Gertsch nicht allen zu danken, welche sich in der Vergangenheit für die Gemeinde eingesetzt haben. An erster Stelle sei sicher Ratsschreiber Cornel Schmid zu erwähnen, der Ende Jahr in den Ruhestand geht. Geehrt wurden ausserdem die Stimmenzähler Claire Ambühl, Peter Forrer sowie Heinrich Alder und Schulratspräsidentin Claudia Müller.

Anträge ohne Gegenstimme genehmigt

Neben all der Ehrungen fiel die eigentliche Bürgerversammlung kurz aus. Die Rechnung 2021 wurde von den Bürgerinnen und Bürgern dank des guten Resultats einstimmig genehmigt und der Ertragsüberschuss von 580'000 Franken dem Eigenkapital zugewiesen.

Für das laufende Jahr rechnet der Hemberger Gemeinderat bei einem Gesamtaufwand von etwa 6,64 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von rund 330'000 Franken. Der Steuerfuss soll auf 133 Prozent, die Feuerwehrabgabe unverändert auf 30 Prozent und der Grundsteuersatz auf 0,8 Promille bleiben. Auch diesem Antrag stimmte die Bürgerschaft ohne Gegenstimme und Enthaltungen zu.

Planung Mehrzweckhalle macht Fortschritte

Claudia Müller, Schulratspräsidentin der Primarschulgemeinde Hemberg-Bächli, präsentierte das Schuljahr und die Rechnung 2021 sowie das Budget für das Jahr 2022. «Der Ball im Projekt Mehrzweckhalle rollt wieder», sagte sie. Die Baupläne seien aufgrund der Resultate aus dem Lärmschutzgutachten überarbeitet und eine Volllüftung mit Schalldämpfern eingeplant, damit die Fenster nicht mehr geöffnet werden müssten und der Lärm nach aussen dringe. Die Mehrkosten dafür werden sich auf 350'000 Franken belaufen. Ausserdem seien an den Schulhäusern Dreieggli und Bächli zahlreiche Unterhaltsarbeiten ausgeführt worden.

Gemeindepräsident Christian Gertsch verdankt die Arbeit von Schulratspräsidentin Claudia Müller. Bild: Urs M. Hemm

Insbesondere betonte Claudia Müller aber die Einsatzbereitschaft, welche die Schulleitung, das Lehrpersonenteam sowie das Schulsekretariat während der Coronapandemie an den Tag gelegt hätten. «Für diese Flexibilität, den Ideenreichtum und die zusätzlich geleisteten Arbeiten danke ich sehr», sagte sie.

Die Jahresrechnung der Primarschule wurde trotz der geringen Abweichung von 22'000 Franken einstimmig genehmigt. Der Finanzbedarf für das Jahr 2022 sieht mit rund 2,2 Millionen einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr vor. Rechnung und Budget wurden aber von den Anwesenden einstimmig genehmigt.