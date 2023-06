Hemberg Auf dem kleinen Hof «Bohmen» erweckt Marcel Raschle mit zwei Pferden die Landwirtschaft von früher wieder zum Leben Oft sieht man das nicht mehr; Ackerbau ohne Maschinen. Der Hemberger Landwirt Marcel Raschle setzt dies aber teilweise um. Den Frischumbruch für 30 Aaren Buchweizen erledigt er mit seinen beiden Freiberger Rössern.

Zügig und aufmerksam geführt schreiten die Pferde hin und her. Bild: Ruedi Roth

«Hüü! Hopp!» Der Schönengründler Melch Scherrer hält die Leitseile angemessen gespannt in der Hand. Marcel Raschle hat die Hände am Pflug. Jetzt beginnen die Pferde, zu ziehen. Vierzehn und zwanzig Jahre alt sind die beiden. Die Muskeln setzen sich unter ihrem leicht schweissgebadeten Fell in Bewegung. Mit voller Energie schreiten die Freiberger voran.

Das ist auch nötig. Der einscharige Pflug hinter ihnen bahnt sich seinen Weg tief in die Erde. Er schneidet gut. Trotzdem benötigt er zwei Pferdestärken, um in akzeptablem Tempo die Erde umzudrehen. «Man könnte ihn noch tiefer einstellen. Aber dann würden Steine unser Vorhaben vermehrt erschweren», erklärt Marcel Raschle.

Kartoffeln und Getreide kommen aus dem Boden

«Bohmen» heisst der Hof, welchen Raschle mit seiner Familie in Hemberg führt. Ein Kleinbetrieb, welcher auf Nebenerwerb angewiesen ist, um zu überleben. Als selbstständiger Plattenleger und Maurer ist Marcel Raschle oft unterwegs. Seit zwei Jahren beschäftigt sich der Milchviehzüchter auch mit Ackerbau, was für den Hemberg nicht typisch ist. Kartoffeln wurden bisher erfolgreich angebaut. Heuer probiert er es zusätzlich mit Buchweizen. Im Frühjahr wurde das Kartoffelfeld gepflügt. Jetzt ist es Zeit für die Getreideeinsaat.

Zwischendurch haben sich Menschen und Pferde eine Pause verdient. Bild: Ruedi Roth

Pferde zu halten, ist schon seit vielen Jahren eine Leidenschaft des innovativen Landwirts. Bisher waren vornehmlich Gesellschaftsfahrten als Arbeit für die Tiere vorgesehen. «Das Pflügen des kleinen Kartoffelackers im Winter hat erstaunlich gut funktioniert. Dies hat mich angespornt», begründet Marcel Raschle den Weizenanbau. Den Pflug hat er im Internet entdeckt. Die Wiese ist leicht geneigt. Daher müsse man hier auch zu zweit sein. Einer müsse den Pflug bezüglich Umkippens im Auge behalten. Der andere achte darauf, dass das untere Ross immer in der Furche gehe.

Schweiss fordert Pausen

In erstaunlichem Tempo ziehen die beiden Pferde. «Ja, aber es fordert die Tiere schon ziemlich. Wir müssen ab und zu eine Pause einlegen», gibt Melch Scherrer Bescheid. Auch er ist schon seit Jahrzehnten Pferdehalter und beherrscht den Umgang mit ihnen.

In drei Etappen wurde das 30 Aaren grosse Feld gepflügt. Jetzt ist die Arbeit getan. Unterschiedliche, aber mehrheitlich gute Erde kam zum Vorschein. Die beiden Männer haben sichtlich Freude. Es hat gut funktioniert. Erinnerungen an die Landwirtschaft von früher kommen auf. Eindrücklich haben sie die vier Beteiligten reell umgesetzt.