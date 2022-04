Hauptversammlungen «Die Mitte», die SVP und die FDP geben Wahlempfehlung für Urs Heuberger ab Drei Ortsparteien aus Kirchberg hielten vor kurzem ihre Hauptversammlungen ab. Im Zentrum stand die Gemeindepolitik, allem voran die Wahl des Schulratspräsidenten. Alle Parteien sagen dem offiziellen Kandidaten die Unterstützung zu.

Gleich drei Ortsparteien von Kirchberg, im Bild «Die Mitte», hielten vor kurzem ihre Hauptversammlung ab. Bild: PD

Der Kandidat für das Kirchberger Schulratspräsidium, Urs Heuberger, stellte sich an den Hauptversammlungen von drei Kirchberger Ortsparteien vor. Er habe die Mitglieder mit seinem Fachwissen und seiner Persönlichkeit überzeugt, schreibt «Die Mitte Kirchberg» in einer Medienmitteilung.

Die Ortspartei hat einstimmig die Unterstützung von Urs Heuberger beschlossen. Der parteilose Kandidat sicherte sich ebenfalls die Wahlempfehlung der SVP und der FDP zu. Die Wahl findet am Sonntag, 15. Mai, statt.

In allen Parteien wurden neue Vorstandsmitglieder gewählt

Die Mitglieder der CVP Kirchberg stimmten an der Hauptversammlung ausserdem dem offiziellen Namenswechsel zu «Die Mitte Kirchberg» zu. Neu in die Parteileitung wurde Pascal Nägeli aus Dietschwil gewählt. Er übernimmt den Posten von Lukas Fust. Pascal Nägeli sagte: «Ich freue mich auf die Mitwirkung im Vorstand bei den bevorstehenden Vorhaben der Gemeinde, wie Neuorganisation der Schul- und Gemeindebehörde und den diversen Bauprojekten.»

Die SVP-Vertreter in der Gemeinde Kirchberg und der Kandidat: Gemeinderat Jacques Breitenmoser, Kantonsrat Linus Thalmann (Präsident), der Kandidat für das Schulratspräsidium Urs Heuberger (parteilos), Marc Keller (Kassier), Schulrat Markus Keller. Bild: PD

Die SVP Kirchberg wählte mit Schulrat Markus Keller einen neuen Delegierten für die SVP Kanton St.Gallen.

Silvan Künzle aus Dietschwil. Bild: PD

Mit Silvan Künzle aus Dietschwil konnte ein junges Parteimitglied für den Vorstand der FDP gewonnen werden. Die HV wurde just an seinem 27. Geburtstag durchgeführt. Silvan Künzle studiert an der HSG und ist bei der IHK St.Gallen-Appenzell Projektmitarbeiter. Sein Engagement wurde mit einem herzlichen Applaus verdankt.

Schutzverordnung und Bachperimeter

In der Diskussionsrunde der Versammlung der SVP wurde das Thema «Schutzverordnung für Baudenkmäler und archäologische Denkmäler» aufgeworfen. Leider sei dieses Projekt vom Gemeinderat ohne eine dringend nötige Informationsveranstaltung in die Mitwirkungsphase geschickt worden, bedauerten die Parteimitglieder.

Viele Personen in der Gemeinde haben diverse Fragen zur Bedeutung, den Auswirkungen und den Möglichkeiten zur Mitwirkung bei den nun veröffentlichten (Schutz-)Plänen. Das kam an der Versammlung der SVP zutage. Die SVP Kirchberg ist bemüht, innert kürzester Frist eigenständig einen Informationsanlass auf die Beine zu stellen. Aufgrund des Termindrucks kann jedoch noch kein Termin kommuniziert werden.

Die Kirchberger FDP-Mitglieder liessen sich von Gemeinderat Silvan Holenstein über das Thema Bachperimeter informieren. Er zeigte den Anwesenden die Hintergründe auf und ging auf verschiedene Argumente für und gegen den Bachperimeter ein.

Einfluss in das Thema hat unter anderem die nationale Gesetzgebung, die den Hochwasserschutz auf 100-jährige Hochwasser auslegt, oder auch die kantonale Politik, die beim Bachperimeter von einer Muss- auf eine Kann-Formulierung umgeschwenkt ist. Die vielen Fragen der Mitglieder und die verschiedenen Einflussfaktoren zeigten auf, dass es ein vielschichtiges Thema ohne einfache Lösung ist. (red)