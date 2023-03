Hauptversammlung Die Fischer im Neckertal sind besorgt – sie fangen von Jahr zu Jahr weniger Fische Vor der Pandemie fusionierten der Fischereiverein Neckertal und der Verein Trutta. An der ersten gemeinsamen Hauptversammlung zeichnete sich ein düsteres Bild für den kommenden Sommer ab.

Der Necker ist nicht der einzige Fluss in der Region, der Sorgen bereitet. Bild: Josef Bischof

Zur 107. Hauptversammlung des Fischereivereins Neckertal haben sich am Samstag 60 der 85 Mitglieder in Brunnadern eingefunden. Die Stimmung war durch die besorgniserregende Situation bei den Fischbeständen getrübt. Die Entwicklung der Fangzahlen spricht eine deutliche Sprache. Waren 2014 im Necker noch 676 Forellen gefangen worden, sank die Zahl im letzten Jahr auf 120. «Über die Gründe, welche zu dieser desolaten Situation geführt haben, kann nur spekuliert werden», sagte Reto Brüllmann, Präsident des Fischereivereins Neckertal.

Regional bedenkliche Situation

Reto Brüllmann, Präsident des Fischereivereins Neckertal. Bild: Josef Bischof

Im vergangenen Sommer hätten die Fische in den Bächen und Flüssen unter zu wenig und zu warmem Wasser gelitten. Das habe die Fangzahlen auf einen Tiefpunkt sinken lassen, so Brüllmann weiter. Die Negativspirale lasse sich aber weder mit niedrigen Wasserständen noch mit schlechter Wasserqualität allein eindeutig begründen, ergänzte Fritz Eggenberger, Präsident des kantonalen Fischereiverbandes.

«Nicht nur im Necker sind die Fangzahlen tief. Auch in der Thur sind im letzten Jahr auf einer Länge von 30 Kilometern nur gut 200 Forellen gefangen worden», sagte Eggenberger. Auch wenn sich im Rheintal ein etwas besseres Bild zeige, ermunterte er die Neckertaler Fischer, sich für die Verbesserung der Situation einzusetzen.

Beitrag an nationales Zentrum

Der Appell stiess bei den Versammelten auf offene Ohren. Gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen wollen sich die Fischereivereine auf nationaler Ebene gemeinsam einsetzen. Dazu ist am Moossee in der Nähe von Bern ein Erlebnis- und Ausbildungs-Zentrum für natürliche Gewässer, Fische und respektvolle Fischerei geplant. Es soll ein Schutzzentrum entstehen, welches sich in ähnlicher Weise für die Fische einsetzt, wie es die Vogelwarte Sempach für die Vögel tut.

Der Vorstand des Fischereivereins Neckertal (von links): Nora Markwalder, Reto Brüllmann, Matthias Sutter, Markus Gehrig und Marcel Bürge. Krankheitshalber fehlt Markus Helg auf dem Bild. Bild: Josef Bischof

Der Vorstand hatte vorgeschlagen, dieses Projekt mit 1000 Franken zu unterstützen. Ein Antrag aus der Versammlung, diesen Beitrag zu verdoppeln, wurde grossmehrheitlich angenommen.

80 000 Jungfische eingesetzt

Auch ein kleiner Verein müsse zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Wasser beitragen, betonte Präsident Reto Brüllmann. «Ein grosser Einsatz wird im Fähweiher geleistet, wo wir die natürliche Fortpflanzung der Fische unterstützen.» In der Hälteranlage sind im letzten Herbst über 100 000 Eier besamt und zur Entwicklung ins kantonale Fischereizentrum in Steinach gebracht worden. Daraus sind rund 80 000 Jungfische entstanden, welche in die Zuflussbäche des Neckers eingesetzt werden.

Der Fähweiher, ein ehemaliger Sägeweiher, dient als Hälteranlage für die Aufzucht von Fischen. Bild: Josef Bischof

Bei den geplanten Abfischen im Frühling und im Herbst 2022 sind im Trämelbach und im Aachbach 1317 Forellen abgefischt und in den Necker umgesetzt worden. In drei Notabfischen im Sommer sind nochmals 856 Bachforellen umgesiedelt worden. Notabfischen wird notwendig, wenn in den Bächen der Wasserstand zu knapp wird. Diesbezüglich sei die Prognose düster: Seit langem fällt zu wenig Regen. In der Höhe fehlt der Schnee. Das lässt für den Sommer nichts Gutes erwarten.