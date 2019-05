Hanspeter Zwicker ist Schützenkönig der Jagdgesellschaft Wattwil-Tweralp Der Jägerverein Toggenburg kürte am 27. April seine besten Jägerinnen und Jäger. 91 haben den Treffsicherheits-Nachweis gelöst und das vom Kanton verlangte Resultat geschossen. Köbi Rutz

Köbi Rutz (links) gratuliert Hanspeter Zwicker. (Bild: PD)

Der Jägerverein Toggenburg führte am Samstag, 27. April, erfolgreich das Jagdschiessen in der 300-Meter-Schiessanlage Berstel in Nesslau durch. Mit 115 Schützinnen und Schützen gab es einen sehr guten Besuch zu verzeichnen. Davon haben 91 Jägerinnen und Jäger den Treffsicherheits-Nachweis gelöst und das vom Kanton verlangte Resultat geschossen.

Mit 393 geschossenen Punkten von 400 möglichen wurde Hanspeter Zwicker, Wattwil, Jagdgesellschaft Wattwil-Tweralp, Jagdmeister, das heisst Schützenkönig.

Der erste Schuss zählt

Die sichere Handhabung der Waffe sind unverzichtbare Bestandteile einer verantwortungsbewussten Jagd. Denn es gilt: Der erste Schuss zählt. Einmal mehr ist auch dieses Jahr der Gabentisch erwähnenswert. Dank der sehr grossen Unterstützung langjähriger Gönner und Sponsoren umfasste der Wert aller 150 Preise über 7500 Franken. Ebenfalls sind die Verantwortlichen froh, dass das diesjährige Jagdschiessen wieder unfallfrei durchgeführt werden konnte.

Im Weiteren wird der politischen Gemeinde Nesslau für das Zurverfügungstellen der sehr guten Infrastruktur gedankt. Der Vorstand bedankt sich auch bei allen Besuchern des Jagdschiessens, insbesondere bei der Jagdgesellschaft Gräppelen, Alt St.Johann, die einmal mehr die Festwirtschaft geführt hat.