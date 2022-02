Hallenfussball Der klare Aussenseiter möchte den Favoriten stürzen: Der FC Uzwil Futsal empfängt zum Auftakt der Playoffs am Sonntag die Maniacs aus dem Aargau Die Uzwiler Futsaler haben es in der höchsten Schweizer Futsalliga, der Premier League, erstmals in die Playoffs geschafft. Als Tabellensiebte wäre es eine kleine Sensation, wenn sie sich in den Viertelfinals gegen den Qualifikationszweiten Futsal Maniacs durchsetzen könnten.

Die Uzwiler Futsaler (in den weissen Tenüs), hier gegen Mobulu Futsal Uni Bern, müssen über sich hinauswachsen, wenn sie die Maniacs aus Wettingen bezwingen möchten. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit der erstmaligen Teilnahme an den Playoffs ist es dem FC Uzwil Futsal gelungen, den Fussball in der Halle mit seinen besonderen Regeln ein wenig ins Rampenlicht zu rücken.

Die Mannschaft ist gespickt mit Spielern, die zum einen auf dem Rasenfeld dem Ball nachjagen, aber gleichzeitig ihr Hobby auch in der Halle ausüben möchten. Und das Hobby ist ziemlich aufwendig. Weil Futsal im Westen des Landes viel populärer ist als im östlichen Teil, nehmen die Kicker viel Reisezeit auf sich.

Die Ostschweizer sind in der Saison 2019/2020 in die Premier League, die höchste Liga der Schweiz, aufgestiegen. Nach der coronabedingten Absage der Saison 2020/2021 haben sie nun erstmals die Playoffs erreicht. Dort treffen sie als Tabellensiebte der regulären Spielzeit am Sonntag um 15 Uhr in der Berufsschulhalle an der Schöntalstrasse in Niederuzwil auf die Futsal Maniacs, die im aargauischen Wettingen zu Hause sind.

Uzwil Futsal geht als Aussenseiter ins Rennen

Obwohl die erstmalige Teilnahme an den Playoffs als Erfolg gewertet werden darf, waren die 18 Spiele der Qualifikation für das beste Futsal-Team der Ostschweiz ein ständiges Auf und Ab. Höhepunkt war sicherlich das 6:6-Unentschieden (nach einer 5:0-Führung) gegen den amtierenden Schweizermeister Minerva aus Bern.

Darüber hinaus gab es aber auch ärgerliche Punktverluste gegen Mitkonkurrenten im Kampf um die letzten Playoff-Plätze. Besonders auf fremdem Terrain konnte sich das Team oftmals nicht mit Ruhm bekleckern.

Daher trifft es sich gut, dass die Uzwiler die Best-of-3-Serie zu Hause beginnen dürfen. Gegner Futsal Maniacs aus Wettingen feierte kürzlich sein zehnjähriges Bestehen. Nach dem Meistertitel aus dem Jahr 2016 scheint er auch in dieser Saison wieder ein heisser Titelkandidat zu sein. Mit 37 Punkten sammelten die Maniacs in der Qualifikation mehr als doppelt so viele Zähler wie Uzwil (18) und treten daher als haushohe Favoriten an.

Was hingegen für Uzwil Futsal spricht: Die heimische Berufsschulhalle verliess die Mannschaft in dieser Spielzeit noch nie als Verlierer. Für Spektakel dürfte in jedem Fall gesorgt sein, im Schnitt fallen bei Spielen der Uzwiler über elf Tore.