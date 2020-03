Hallenbad in Bütschwil plant Sanierung und Erweiterung: Planschen soll attraktiver werden Die Bevölkerung wird über die Pläne zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil informiert. Die Strategie zeigt in Richtung Attraktivitätssteigerung, vor allem für Familien.

Der Sanierungsbedarf beim Hallenbad in Bütschwil ist unbestritten. Ob aber auch Erweiterungspläne realisiert werden können, ist derzeit noch offen. Bild: Beat Lanzendorfer

Über 72'000 Kinder und Erwachsene schwimmen und planschen jährlich im Hallenbad in Bütschwil. Doch der Zahn der Zeit hat in den über 40 Betriebsjahren an den Einrichtungen genagt. Zwar sind regelmässig Unterhalts- und Sanierungsarbeiten durchgeführt worden, doch nun stehen bei den Lüftungs-, den Sanitär- und den Elektroanlagen grössere Sanierungsarbeiten an.

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands Hallenbad Bütschwil nimmt diese Ausgangslage sowie eine Kundenbefragung zum Anlass, um über eine Erweiterung und über Massnahmen für die Attraktivitätssteigerung nachzudenken. Entsprechend hat er eine Strategie für die nächsten Jahre entwickelt.

«Das Ziel der Strategie ist es, den Schulen, Jugend- und Breitensportlern sowie vor allem den Familien eine moderne und attraktive Infrastruktur für den Schwimmunterricht respektive für die sportliche Tätigkeit zur Verfügung zu stellen.»

Eine Absicht, das Hallenbad in einen «Wellness Tempel oder ein Erlebnisbad auszubauen», bestehe nicht.

Angebot für Familien soll ergänzt werden

Mit einem Schreiben informiert der Verwaltungsrat über den aktuellen Stand des Projekts. Darin wird der Sanierungsbedarf bei der Badewassertechnik sowie der Klima-/Lüftungsanlage und in der Betonstruktur der Gebäudehülle auf rund 1,2 Millionen Franken geschätzt.

Aus der Kundenbefragung ging hervor, dass ein fehlendes Angebot für Kleinkinder als eine Schwäche des Hallenbads gesehen wird. Für die Familien als wichtigste Zielgruppe soll darum das bestehende Angebot mit einem Kinderplanschbecken, einem Sprudelbad und einer Kletterwand ergänzt werden.

Weiter soll die Wasserfläche vergrössert werden. Eine Berechnung des Bundesamts für Sport hat ergeben, dass das Hallenbad für die heutigen Ansprüche zu klein ist. Eine Verschärfung des Platzproblems könnte sich ergeben, weil das Schulschwimmen im Lehrplan 21 vorgeschrieben ist.

Viele Gäste würden sich eine stärkere Entflechtung der unterschiedlichen Nutzungen wünschen, schreibt der Verwaltungsrat weiter. Darum enthält die Projektstudie zur Ergänzung des bestehenden Angebots mit einem warmen multifunktionalen Schwimmbecken, mehr Aufenthaltsflächen und einen Sprudelbecken. Eine grobe Schätzung beziffert diese Investitionen mit 2,6 Millionen Franken.

Unterschiedliche Wassertemperatur in den Becken

Mit einem Projektierungskredit, den die Delegierten des Zweckverbandes vor einem Jahr gesprochen haben, konnte der Fächer an Optionen und Lösungen nochmals geöffnet werden. Mit der Erweiterung könnten den Schwimmern drei Becken mit unterschiedlichen Temperaturen angeboten werden.

Ein Hubboden als Option im zusätzlichen Becken wäre eine weitere Attraktivitätssteigerung und liesse zusätzliche Aktivitäten zu. Bei einer Minimalvariante spricht der Verwaltungsrat von Investitionen von 5,5 Millionen Franken, eine Maximalvariante von 6,5 Millionen Franken beinhaltet mehrere Optionen.

Realisierung steht noch nicht fest

Unklar ist hingegen, ob die Erweiterung überhaupt realisiert werden kann. Der Gemeinderat von Lütisburg hat die Erweiterungsmassnahmen im April 2019 abgelehnt und nur einer Kostenbeteiligung an den Sanierungsarbeiten zugestimmt. Um die Pläne umzusetzen, braucht es aber die Einstimmigkeit der am Zweckverband beteiligten Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang, Lütisburg und Oberhelfenschwil. Die Kosten würden anteilmässig von diesen vier Gemeinden getragen, wobei der Standortgemeinde Bütschwil-Ganterschwil der grösste Teil zufällt.