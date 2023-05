ESC-HALBFINAL Public Viewing im Kirchgemeindesaal: So fiebert Remo Forrers Heimatdorf Hemberg dem Songcontest entgegen Am Dienstagabend ist es so weit: Remo Forrer vertritt die Schweiz im ersten Halbfinal des Songcontests in Liverpool mit dem Song «Watergun». Ein Blick ins Neckertal, wo der 21-Jährige aufgewachsen ist und die Spannung stündlich steigt.

Remo Forrer und seine Tänzerinnen und Tänzer am Eurovision Song Contest in Liverpool. Hier mitten in den Proben. Bild: Benjamin Ramsauer, SRF

Das Toggenburg putzt sich heraus und ist in Songcontest-Stimmung. Just im Tal, wo während Fussball-Endrunden selten eine Grossleinwand zu sehen ist, wird gerade ein Public Viewing vorbereitet. Schauplatz ist am Dienstagabend der Kirchgemeindesaal in Hemberg.

Dort anzutreffen ist dann voraussichtlich die halbe Dorfbevölkerung, um «ihrem» Remo kräftig die Daumen zu drücken. Auch Helen Lusti ist Hembergerin. Sie kennt Remo Forrer, seit er ein kleines Kind ist, und versteht sich gut mit seinen Eltern. Seit seine Musikkarriere begann, verfolgte sie diese immer und hörte seine Musik. «Ist man einmal ein Hemberger, bleibt man auch einer. So ist man miteinander verbunden», sagt Lusti. Remo Forrer bleibt somit ein Toggenburger, obwohl er mittlerweile in einer WG in der Gemeinde Oberbüren im Fürstenland wohnt.

Es sei schon ein spezielles Gefühl, Forrer nun plötzlich im Fernseher zu sehen. «Ich werde seinen Auftritt mitverfolgen und bin gespannt, ob es für den Final reicht», sagt Helen Lusti.

«Botschafter für die Jugend»

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Neckertal Bild: Urs M. Hemm

Christian Gertsch ist Gemeindepräsident der Gemeinde Neckertal, zu welcher Hemberg gehört. Auch er kennt Remo Forrer schon seit vielen Jahren. «Ich konnte ihn das erste Mal kennen lernen, als er noch ein Kind war.» Forrer sei schon immer ein aufgeweckter und sympathischer Mensch gewesen. Daran habe sich nichts geändert, sagt Gertsch.

«Ich bewundere ihn sehr für seinen Mut», ergänzt der Gemeindepräsident. Forrer setze sich unerbittlich dafür ein, seinen Traum der Musikkarriere zu verwirklichen. «Er ist nicht nur ein Botschafter für Hemberg und das Toggenburg, sondern auch für die Jugend und ihre Träume.» Natürlich wird auch der Gemeindepräsident Forrers Auftritt nicht verpassen.

Mit der Startnummer 8

Definitiv nicht beim Public Viewing ist der engere Kreis des Familienzirkels, welcher dieser Tage auf die Insel disloziert. Er unterstützt Remo Forrer vor Ort. Um 21 Uhr geht es los (live auf SRF zwei). Remo Forrer wird die Startnummer 8 haben. Reicht es bei 15 Startenden unter die Top Ten und somit für den Finaleinzug?