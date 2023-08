Gymnaestrada Mit 3500 Turnerinnen und Turnern stellte die Schweiz das grösste Kontingent beim Weltturnfestival – mittendrin war Pascal Landolt aus Brunnadern Mehrere zehntausend Frauen und Männer aus 50 Nationen beteiligten sich vom 30. Juli bis 5. August an der 17. Gymnaestrada in Amsterdam. Pascal Landolt aus Brunnadern gehörte auch dazu. Zurück im Toggenburg, erzählt er von seinen Eindrücken.

Die Frauen und Männer der Swissrings, hier bei einem Training in der Lichtensteiger Freudegghalle, kommen aus der ganzen Deutschschweiz. Bild: zvg

Die Schweiz ist ein Land von Turnerinnen und Turnern. Über 360’000 sind Mitglied in einem Verein. Nicht von ungefähr gilt der Schweizerische Turnverband als grösster polysportiver Sportverband hierzulande.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Schweiz mit 3500 Turnerinnen und Turnern das grösste Kontingent aller 50 teilnehmenden Länder an der Gymnaestrada gestellt hat. Sie ging vom 30. Juli bis 5. August in Amsterdam über die Bühne.

Das Weltturnfestival des Breitensports findet alle vier Jahre statt. Einer der Teilnehmenden war Pascal Landolt aus Brunnadern. Der 25-Jährige turnt beim Turnverein St.Peterzell und ist gleichzeitig seit ein paar Jahren Teil der 39-köpfigen Swissrings.

Die Swissrings setzen sich aus Mitgliedern diverser Turnvereine zusammen. Sie bieten gemäss eigenen Angaben ein weltweit einzigartiges, begeisterndes, atemberaubendes und fesselndes Turnspektakel an den Ringen. Die Frauen und Männer kommen aus der gesamten Deutschschweiz.

Ein Jahr Vorbereitung hinter sich

Mit der Anreise mit einem Car am 29. Juli in die Niederlande endete für die Swissrings eine einjährige Trainingsphase, in der sie sich intensiv auf ihren Auftritt am Schweizerabend am 31. Juli in Amsterdam vorbereitet hatten. Dazu sagt Pascal Landolt: «Wir haben jeden Monat an einem Wochenende in der Freudegghalle in Lichtensteig trainiert und die einzelnen Elemente gemeinsam einstudiert.» Darüber hinaus wurde erwartet, dass die Mitglieder der Swissrings auch individuelle Trainings in ihren jeweiligen Turnvereinen absolvieren.

Pascal Landolt, Geräteturner vom TV St.Peterzell und Mitglied der Swissrings. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der Auftritt in einer riesigen Halle vor mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern war ein unvergessliches Erlebnis», sagt Landolt. Während die Swissrings bereits an der Gymnaestrada 2015 und 2019 dabei waren, war die Vorführung in Amsterdam für Landolt eine Premiere am Weltturnfestival. Den 25-Jährigen hat dabei die Vielfalt der einzelnen Aufführungen beeindruckt. «Es war spannend anzusehen, welche Kriterien bei den teilnehmenden Ländern im Vordergrund standen.»

In Erinnerung bleiben ihm vor allem die Akrobatik und die Synchronität anderer Nationen. «Vorgeführt wurde auch eine Pyramide aus einer Gruppe von Menschen, was ich in dieser Form noch nie gesehen habe.» Mit ihrem speziellen Gerüst der Marke «Eigenbau», das für acht Turnende an den Ringen ausgelegt war, konnten die Swissrings das Publikum ebenfalls begeistern. An der Gymnaestrada treten im Übrigen nur Gruppen auf. Es werden keine Medaillen verteilt und auch keine Wertungen vorgenommen.

Die Mitglieder der Swissrings waren wie alle anderen Teilnehmenden in Turnhallen untergebracht. Nebst der Aufführung und dem Besuch weiterer Veranstaltungen blieb Zeit, Land und Leute kennen zu lernen. Am vergangenen Sonntag sind die Swissrings dann in die Schweiz zurückgekehrt.

Weitere Aktivitäten in diesem Jahr

Für Pascal Landolt und seine Swissrings steht ein weiterer Höhepunkt bereits vor der Tür. Sie sind beim Kreuzlinger Seenachtsfest vom 12. August ab 18.30 Uhr Teil des Showprogramms auf der Park-Bühne.

Danach legt der 25-Jährige den Fokus auf die Vorbereitung für die Schweizer Meisterschaften im November, an der er im Mehr- und Teamwettkampf in der Leistungsstufe K7 an den Start gehen wird. Die Leistungsstufe K7 ist im Geräteturnen der höchste Schwierigkeitsgrad. Der K5-Schweizer-Meister aus dem Jahr 2013 strebt dort einen Spitzenplatz an. «Die Konkurrenz ist aber ziemlich gross», sagt er. Für seine Leidenschaft betreibt er einen grossen Aufwand. Bis zu dreimal wöchentlich trainiert er in der Halle, früher sei es sogar noch eine Trainingseinheit mehr gewesen.

Mit dem Turnen hat Landolt im Alter von neun Jahren begonnen. Damals ist er der von Peter Müller neu gegründeten Geräteriege des Turnvereins St.Peterzell beigetreten, die ihre Trainings jeweils in Hemberg absolvierte. Dem Turnsport möchte der studierte Ingenieur, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil-Jona arbeitet, auch weiterhin erhalten bleiben. «Wenn es die Gesundheit zulässt, möchte ich schon noch ein paar Jahre weiterturnen.»