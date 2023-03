Gute Aussichten Die Gemeinde Kirchberg kennt zurzeit keine Geldsorgen – nach einem kurzen Zwischentief dürfte sich daran mittelfristig kaum etwas ändern Kirchberg, die einwohnerstärkste Gemeinde im Toggenburg, hat im vergangenen Jahr den Steuerfuss auf 120 Prozent gesenkt. Sie verfügt aber weiterhin über genügend eigene Mittel, um künftige Bauprojekte stemmen zu können.

Im Kirchberger Gemeindehaus muss man sich zurzeit keine Gedanken über fehlende finanzielle Mittel machen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Gemeinde Kirchberg schwimmt im Geld.» Zu einer derartigen Aussage würde sich Gemeindepräsident Roman Habrik kaum hinreissen lassen. Da hat er diese Woche an den drei Vorversammlungen in Gähwil, Kirchberg und Bazenheid bedachtere Worte gewählt, um die gute Finanzlage «seiner» Gemeinde darzulegen.

Gemäss seinen Informationen gehe es der Gemeinde finanziell aber sehr gut, weshalb die letztjährige Steuerfussreduktion auf 120 Prozent gut verdaut werden konnte. Derzeit verfügt die Gemeinde über ein ansehnliches Eigenkapital von über 33 Millionen Franken. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass grössere Bauvorhaben (Stichwort Schulhäuser) in der Vergangenheit nicht realisiert werden konnten.

Das hohe Eigenkapital wird sich in Zukunft allerdings wieder relativieren, weil der Bedarf an Schulraum weiterhin vorhanden ist und die dafür benötigten Bauvorhaben irgendwann umgesetzt werden müssen. Nach Auskunft von Schulratspräsident Urs Heuberger möchte man vorerst eine Auslegeordnung erstellen und dann über das weitere Vorgehen befinden.

Finanzieller Ausblick ist positiv

Vor sechs Jahren prognostizierte die Gemeinde trübe Aussichten mit teils massiven Jahresverlusten – das Gegenteil ist eingetroffen. So schloss die Jahresrechnung im vergangenen Jahr mit einem Plus von gut 700’000 Franken ab.

Im laufenden Jahr wird bei einem Aufwand von etwa 58,9 Millionen Franken und einem Ertrag von etwas über 56 Millionen Franken – bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 120 Prozent – mit einem Verlust von knapp 2,8 Millionen Franken budgetiert. Das soll es mit den «roten Zahlen» dann aber gewesen sein. Der Finanzplan für 2024 und die folgenden Jahre sagt Erfreuliches voraus.

Nebst der politischen Gemeinde wurden auch die Zahlen des Sonnegrunds, Haus für Betagte, präsentiert. Diese Aufgabe übernahm Betriebsleiterin Martha Storchenegger. Das sich im Besitz der Gemeinde befindende Haus schloss 2022 mit einem Plus von gut 50’000 Franken ab. Über die Baupläne des Sonnegrunds, über welche die Stimmberechtigten Ende Jahr an der Urne befinden müssen, informierte Silvan Häne, Leiter Ökonomie.

Bürgerversammlung findet am 31. März statt

An der Bürgerversammlung vom 31. März in der Pfarrkirche in Kirchberg wird nebst der Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde sowie des Budgets und Steuerplans 2023 auch über die Zahlen des Sonnegrunds abgestimmt. Zusätzlich müssen die Stimmberechtigten über einen Antrag des Gemeinderates zum Beitritt in den Abwasserverbund Thurau befinden.

An der Vorversammlung vom Donnerstag in Kirchberg hat Marc Keller (SVP) für die Bürgerversammlung eine Wortmeldung angekündigt, in der er darum bittet, die Richtlinien im «Gmeindsblatt» so anzupassen, dass Abstimmungs- und Wahlwerbung möglich ist. Bisher können entsprechende Flyer lediglich dem «Gmeindsblatt» beigelegt, aber nicht in diesem abgedruckt werden. Darüber wird allerdings nicht an der Bürgerversammlung entschieden, dies liegt im Ermessen des Gemeinderates.