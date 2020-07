Grundversorgung in den Berggebieten ist ebenso wichtig wie in den Agglomerationen Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete setzt politische Akzente. In einer Klausurtagung im Toggenburg sprach sie sich fürs Kredit- und Hypotekargeschäft der Postfinance aus. Die damit erzielten Gewinnen seien wichtig, um das Postnetz in den Berggebieten zu sichern.

Thomas Egger (links) ist Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB), Daniel Blatter arbeitet als Leiter des Ausschusses der Regionen im Vorstand mit. Bild: Sabine Camedda

Zwei Tage lang diskutierte der Vorstand der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) an einer Klausurtagung in Wildhaus über wichtige Themen. Dabei, unterstrich SAB-Direktor Thomas Egger, standen stets die Anliegen der Berg- und Landgemeinden im Vordergrund. Der Vorstand diskutierte die Vernehmlassung über das neue Veloweggesetz. Den Agglomerationsgemeinden stünden Gelder für den Bau von Velowegen zur Verfügung, erklärt Thomas Egger. Die SAB fordert nun vom Bund im Sinne einer Gleichbehandlung ein ähnliches Instrument für die Berg- und Landgemeinden. Weiter sprach sich der Vorstand klar für die vom Bundesrat beschlossene Medienförderung aus. Es sei richtig, dass die regionale Presse und vor allem kleine Regionalmedien mit Bundesgeldern unterstützt würden, sagt Thomas Egger. Dass der Bundesrat auch Online-Medien in die Presseförderung einschliesst, gehe in die richtige Richtung. Schliesslich setzt sich die SAB klar dafür aus, dass Postfinance ins Kredit- und Hypothekengeschäft einsteigen darf. Damit könne der Postkonzern Gewinne erwirtschaften, mit denen er die Grundversorgung sicherstellen könne, argumentiert Thomas Egger. Vehement wehrt sich die SAB gegen die vom Bundesrat ins Feld geführte Privatisierung von Postfinance. «Die Grundversorgung, unter anderem durch die Post, ist zentral für die Regionen. Daher setzen wir uns dafür ein», sagt Thomas Egger. (sas)