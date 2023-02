Grundkurs «Im Notfall können wir nicht mehr üben»: In Lichtensteig werden neue Angehörige der Feuerwehr auf den Ernstfall vorbereitet Bild: Andrea Tina Stalder Neue Feuerwehrleute erlernen diese Woche an einem kantonalen Kurs im Feuerwehrdepot Wattwil-Lichtensteig die Basics des Löschens und Rettens. Ein Besuch vor Ort zeigt, wie Teilnehmende in einem Gasbrandcontainer gegen Feuer vorgehen.

Eiskalte und feuerheisse Luft treffen aufeinander, der entstandene Dampf wabert in den stahlgrauen Himmel hinauf. Spannung liegt in der Luft, während eine kleine Gruppe schwarz-gelb-rot gekleideter Männer und Frauen in der Kälte wartet. Sie sind Teilnehmende des kantonalen Feuerwehrgrundkurses in Wattwil-Lichtensteig und bereiten sich gerade darauf vor, in einen rauchgefüllten Container zu steigen.

Der Kurs dauert die ganze Woche. Beim Besuch dieser Zeitung am Dienstag geht es bereits ans Anwenden. Erst einen Tag zuvor haben die 41 Teilnehmenden die Gerätschaften der Feuerwehr zum ersten Mal kennengelernt.

Da beim Gasbrandcontainer Rauch im Spiel ist, nehmen die Kursteilnehmenden einen Wasserschlauch mit. Dieser hilft, im Anschluss den Weg wieder hinauszufinden. Bilder: Andrea Tina Stalder

Aus allen undichten Ecken des Gasbrandcontainers qualmt der Rauch. Löschwasser tropft von den Seiten und durch Spalten erkennt man die mannshohen Flammen. Während eine Gruppe Teilnehmenden draussen wartet, kämpfen ihre Kolleginnen und Kollegen im Innern mit einem Wasserschlauch und Atemschutzgeräten gegen einen mit Gas erzeugten Brand. Der Geruch erinnert vage an einen Samstagabend im Club. «Das ist nur Discorauch», lacht Dominique Krapf, «aber das Feuer, das ist echt».

Krapf ist Leiter des Kurses. Instruktoren machen die neuen Angehörigen der Feuerwehr mit den Basics des Löschens und Rettens vertraut. Oder wie Krapf das nennt: «Wir bringen die Jungen auf Vordermann.» Dazu gehören verschiedene Übungen, vom Leitungsbau, Rettungsdienst, Atemschutz, den Umgang mit der Motorspritze bis hin zu technischen Einsätzen. Die Kursteilnehmenden führen jede Übung mindestens zwei Mal durch. Nach jedem Durchlauf wird mit einem Instruktor das Gelingen besprochen.

Dominique Krapf organisiert für die Gebäudeversicherung St.Gallen den Feuerwehrgrundkurs. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wir beginnen mit den Basics. Gegen Ende Woche führen die Kursteilnehmenden ganze Einsatzübungen durch», so Krapf. Am Anfang sei alles noch begleitet, bis sie selbstständig handeln können. «Wenn sie zu ihren jeweiligen Feuerwehren zurückkehren, sind sie vollwertige Mitglieder. Der Kommandant kann sie dann einteilen und einsetzen.»

«Gestern hatten sie davon noch keine Ahnung»

Nach dem Gasbrandcontainer geht's weiter auf die Strasse. Rasch halten die Feuerwehrfahrzeuge am Rand, die Türen gehen auf, zack, zack, ist die ganze Gruppe vor Ort. Jemand leitet den Verkehr, jemand stellt Leitkegel auf, ein kleines Team installiert die Wasserleitungen. «Wasser marsch!» Krapf beobachtet das Geschehen stolz. «Gestern hatten sie davon noch keine Ahnung, und heute bauen sie schon Leitungen auf.»

Das Verlegen von Wasserschläuchen ist ein Ablauf, bei dem jeder Handgriff sitzen muss. Bild: Andrea Tina Stalder

Unter den 41 Kursteilnehmenden sind fünf Frauen. Eine von ihnen ist Sandra Egli: «Mein Götti ist ehemaliger Instruktor, er hat mich als Kind schon auf Übungen mitgenommen.» Auch als Erwachsene half Egli schon als Freiwillige bei Feuerwehrübungen mit. Der gelernten Fachfrau Gesundheit gefällt der Kurs, «er ist spannend». Sie findet es auch gut, dass man sich im Team noch gar nicht kennt: «So ist man wirklich voll und ganz aufeinander angewiesen.»

Nach einem kurzen Gespräch kehrt Egli zu ihrer Klasse zurück. Das Programm geht weiter. Schliesslich müssen die Kursteilnehmenden am fünften und letzten Tag eine schriftliche Prüfung ablegen und werden einer Teilnehmerbeurteilung unterzogen.

Sandra Egli (Mitte) bereitet sich mit ihren Kollegen darauf vor, eine Wärmegewöhnungsanlage zu betreten. Bild: Andrea Tina Stalder

Zurück im warmen Feuerwehrdepot betont Krapf: «Mir ist es wichtig, dass die Bevölkerung weiss, dass dieser Kurs durchgeführt wird. Wir trainieren für sie – denn bei einem Notfall können wir nicht mehr üben.» Deshalb bittet der Leiter um Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Während er durch das Depot läuft, zeigt er auf die Fahrzeuge: «Verschiedene Gerätschaften und Gefährte wurden uns für diesen Kurs von den umliegenden Feuerwehren geliehen. Dafür sind wir sehr dankbar.»