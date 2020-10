Grundgebühr wird mehr als verdoppelt: Bezüger der Wasserversorgung Krummenau müssen tiefer in die Tasche greifen Die Wasserversorgung Krummenau muss auf die hohe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre reagieren und erhöht die Grundgebühr. Neu muss pro Anschluss jährlich 200 Franken gezahlt werden.

Die Wasserversorgung Krummenau hat in den letzten Jahren in ihrem Gebiet viel investiert, darum wird die Grundgebühr erhöht. Bild: PD

Geschäftliche Angelegenheiten von öffentlichen Körperschaften werden normalerweise im Frühling erledigt. In diesem Jahr aber ist alles anders. Darum hat die Wasserversorgung Krummenau im Frühjahr den Korporationsbürgern nur die Rechnung und das Budget vorgelegt. Die Wahlen sowie die Diskussion und Abstimmung über die Erhöhung der Grundtaxe wurden in den Herbst verschoben.

Verwaltungsrat wird verkleinert Die Korporationsbürger hatten die Verwaltungsräte für die Amtsdauer 2021–2024 zu bestimmen. Bei dieser Gelegenheit wurde der Verwaltungsrat verkleinert.

Eine Revision im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass der Brunnenmeister und der Kassier nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden müssen. Dölf Breitenmoser wurde einstimmig für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig wurden die drei Verwaltungsräte Thomas Federer (Vizepräsident), Ruedi Looser (Wasserwart) und Zakay Reichlin (Aktuar) wiedergewählt. Das Amt der Kassierin übernimmt Marlis Menzi. Die GPK bilden Präsident Peter Bösch, Remo Hartmann und Andreas Gross. Die bisherigen GPK-Mitglieder Mathias Bleiker und Ruedi Hartmann stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Emil Früh hat als Betriebswart demissioniert. Neu übernimmt Herbert Louis, Brunnenmeister der Gemeinde Nesslau, die Aufgaben auch im Gebiet der Wasserversorgung Krummenau. Er ist somit für das Trinkwasser in der gesamten Gemeinde Nesslau zuständig.



Neue Leitungen erstellt und ein Reservoir saniert

Gerade dieses Geschäft schien die Korporationsbürger zu bewegen. Das scheint nicht weiter erstaunlich, denn der Verwaltungsrat beantragte eine Erhöhung der Grundtaxe von 90 auf 200 Franken. Dies sei nötig, weil die Wasserversorgung, der rund 400 Liegenschaften angeschlossen sind, in den vergangenen Jahren gut drei Millionen Franken investiert hat.

Man dürfe nicht vergessen, dass ein Teil des heutigen, rund 14 Kilometer langen Leitungsnetzes vor mehr als 110 Jahren gebaut worden sei, heisst es beim Verwaltungsrat. Daher seien rund drei Viertel des Leitungsnetzes in den vergangenen fünf bis sechs Jahren erneuert und ausgebaut worden.

Besonders zu Buche geschlagen haben jedoch die Erstellung der Ringleitung, die den Zusammenschluss mit den Gebieten der ehemaligen Wasserkorporation Gieselbach-Brandholz ermöglicht hat, die Erweiterung des Hydrantennetzes Rübach, die Erneuerung des Leitungsnetzes im Brandholz sowie die Renovation des Reservoirs Egg.

Trinkwasserleitung muss verschoben werden

Diese Bautätigkeit hat zur Folge, dass die Wasserversorgung Krummenau in den kommenden Jahren hohe Beiträge zu amortisieren hat. Dazu stehen weitere Projekte zur Erhaltung der Infrastruktur an. Darunter fallen weitere Sanierungen von Trinkwasserleitungen sowie die Verlegung der Hauptleitung vom Kesseltunnel zum Schweistel.

Der Kanton verlange, dass diese Leitung zukünftig in der Wiese verlaufe und nicht mehr in der Strasse. Bei einer grösseren Bautätigkeit im Dorf Krummenau müsse eine zusätzliche Hauptleitung erstellt werden. Und nicht zuletzt nehmen die Auflagen für die Sicherung der Trinkwasserqualität stetig zu, was wiederum mit Kosten verbunden ist.

Ein grosser Aufschlag ist besser als mehrere kleine

Der Verwaltungsrat führte vor allem die hohe Investitionstätigkeit, die Sicherstellung der Liquidität und die Bildung einer Reserve für allfällige Reparaturen und Neuanschaffungen an, um die Erhöhung der Grundtaxe zu begründen. Er sei sich bewusst, dass der Aufschlag mehr als eine Verdoppelung der bisherigen Grundtaxe ausmache. Es sei aber aus seiner Sicht besser, jetzt einen grossen Schritt zu machen als alle paar Jahre den Bürgern einen kleineren Aufschlag präsentieren zu müssen. Es liege zudem in der Hand jedes Nutzers, mit einem reduzierten Wasserverbrauch die persönlichen Ausgaben zu senken.

Es war dem Verwaltungsrat auch wichtig zu erwähnen, dass es mit hohen Kosten verbunden ist, wenn die Landbevölkerung mit gutem Trinkwasser versorgt werden muss. Dafür aber sei das Wasser aus dem Wasserhahn von einwandfreier Qualität, garantiert der Verwaltungsrat. Die Korporationsbürger sind der Argumentation des Verwaltungsrats gefolgt und haben der Erhöhung zugestimmt.