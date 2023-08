Teures Pflaster Zürcher Verhältnisse in Horn: Eigentumswohnung mit direkter Seesicht kostet 4,3 Millionen Franken

Am Samstag, 12. August, startet der Verkauf der Eigentumswohnungen der Überbauung Arrivée in Horn. Wer eine der Dachwohnungen am See ergattern möchte, muss tief in die Tasche greifen, unter 3,6 Millionen Franken ist dort nichts zu haben. Gemeindepräsident Thierry Kurtzemann sieht Horn dennoch nicht als Hochpreisinsel.