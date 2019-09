Grossübung der Samaritervereine in Mosnang: Parcours für den Ernstfall Samariterinnen und Samariter verschiedener Vereine trafen sich in Mosnang, um sich für das Handeln in dramatischen Situationen vorzubereiten. Cecilia Hess-Lombriser

Der Protagonistin ist Batterieflüssigkeit ins Auge gelangt. Die Samariter haben zum Glück eine Augenspülung zur Hand. (Bild: Cecilia Hess-Lombriser)

«Z’Moslig z’Hilf» hiess es am Samstagnachmittag an acht verschiedenen Posten. Hilfe wurde bei einem epileptischen Anfall nötig, bei einer starken Verbrennung, bei einem Herzinfarkt, einer Rückenverletzung oder im Fall eines Verkehrsunfalls.

74 Samariterinnen und Samariter aus zehn Vereinen machten sich gruppenweise auf den Parcours der neunten Region-Übung der Subregion Toggenburg. Sie erfassten die Situation und handelten so, wie sie es vorher schon in vielen Übungssituationen gelernt hatten, und alarmierten wenn nötig den Rettungsdienst. Im Ernstfall wären einige der Ereignisse dramatisch gewesen. Die schnelle Hilfe hätte lebensrettend sein können.

Ein Anlass mit sich wiederholender Struktur

Die Regio-Übung fand zum ersten Mal in Mosnang statt. Christa Bürge ist Präsidentin des Samaritervereins Mosnang. «Obwohl wir zuerst Respekt vor der Aufgabe hatten, ist alles bestens gelaufen. Wir haben gute Leute im Verein, die selbstständig Aufgaben übernommen haben», freute sie sich am Samstag, kurz bevor die Teilnehmenden in ihrer Samariterkleidung eintrafen.

Die Strukturen für die Regio-Übung sind gegeben, eine Checkliste ist vorhanden; dafür hat Harry Huber gesorgt. Er ist Technischer Instruktor des Samariterverbandes St.Gallen und Fürstentum Liechtenstein und koordiniert die Regio-Übungen jeweils mit den organisierenden Ortsvereinen. Er hatte diese Art von vereinsübergreifenden Übungen ins Leben gerufen. Sie sind für ihn Routine geworden; nicht aber für die Vereine selber, denn für nächstes Jahr hat sich noch kein Samariterverein für die Durchführung erwärmen können.

Inhalt bestimmen die Ortsvereine

Das Bild in Mosnang zeigte, dass die Organisation machbar ist und die lokalen Möglichkeiten einbezogen werden können. Den Inhalt des Parcours bestimmen die Ortsvereine. In Mosnang fand zum Beispiel am ersten Posten eine Zusammenarbeit mit der Feuerwehr statt. «Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr. Unsere Vizepräsidentin Renate Sieber und ich gehörten selber der Feuerwehr an und ab und zu üben wir gemeinsam», erzählte Christa Bürge. Beim Feuerwehrdepot durften die Parcours-Absolvierenden mit einer Feuerlöschdecke eine brennende Ölpfanne löschen.

Der Samariterverein Mosnang ist mit 29 Mitgliedern gut aufgestellt. Ein siebenköpfiger Vorstand sorgt für die rund zehn Übungen pro Jahr. Zwei Kursleiterinnen sind intern tätig, führen auf Wunsch jedoch auch Firmenkurse statt. Ein Mitglied ist in Ausbildung zur Samariterlehrerin. «Wenn mehr junge Menschen den Weg zu uns finden, freuen wir uns, und auch über mehr Männer», lädt die Präsidentin ein.

Dienst für die Bevölkerung

Alle Übungen und Ausbildungen dienen der Bevölkerung. «Der Sanitätsdienst ist an Anlässen wie dem Schnebelhorn-Panoramatrail im Einsatz und das ist unsere Hauptaufgabe. Dafür müssen unsere Leute alle zwei Jahre eine externe Weiterbildung machen. Die Anforderungen vom Interverband für Rettungswesen sind in den letzten Jahren gestiegen», informiert die Präsidentin.

Christa Bürge ist zu den Samaritern gekommen, weil sie vor Jahren an einen Unfall geriet und weiche Knie bekam. «Das löste bei mir das Bedürfnis aus, mehr Sicherheit zu erhalten, um besser reagieren zu können.» Auch Renate Sieber glaubt, dass man am ehesten privat mit einem Unfall konfrontiert werde und froh sei, wenn man richtig handeln könne.

Erste Hilfe ist das Hauptthema des Parcours

Um den Blick zu weiten und sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen, zu lernen und auch gesellig zusammenzusitzen, sind die Regio-Übungen ins Leben gerufen worden. «Dabei soll keine Wettkampfstimmung entstehen. In einer anderen Zusammensetzung lernen und Abläufe wiederholen, ist das Ziel davon. Die Erste Hilfe ist das Hauptthema des Parcours», sagte Harry Huber, sonst im Leben Koordinator Rettungswesen im Kanton Thurgau.

Er kam mit auf den Parcours und freute sich, wie gut und diszipliniert die Samariterinnen und Samariter ihre Aufgaben erfüllten.