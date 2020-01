Grosses Glück bei Lawinenabgang in Wildhaus

Verschütteter Tourengänger nach Lawine bei Lauchernalp gestorben

Der deutsche Tourengänger, der am Samstag in der Region Lauchernalp im Wallis verschüttet und dabei schwer verletzt worden war, ist gestorben. Er sei am Sonntagmorgen im Inselspital Bern seinen Verletzungen erlegen, teilte die Walliser Kantonspolizei mit.