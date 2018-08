Grosser Widerstand gegen Swisscom-Pläne in Necker Der mitten im Dorf geplante Funkturm ist für die Swisscom unabdingbar. Doch die Pläne stossen auf heftige Ablehnung. Der Streit könnte vor Bundesgericht enden. Sascha Erni

Die Swisscom möchte an ihrem alten Standort einen neuen Funkturm errichten. (Bild: Sascha Erni)

29 Einsprachen sind gegen das Vorhaben der Swisscom eingegangen, in Necker einen neuen Funkturm zu errichten. Zusätzlich reichten Bürger eine Petition mit 130 Unterschriften ein. «Der Informationsbedarf ist also gross», sagte Gemeindepräsidentin Vreni Wild anlässlich der Informationsveranstaltung vom Mittwoch.

Zu diesem hatten die Gemeinde Neckertal und die Swisscom in die Aula des Oberstufenzentrums Necker eingeladen. Die Position der Swisscom, vertreten durch Susanne Buntefuss und Jakob Meier, hatte bei den fast 70 Anwesenden einen schweren Stand. Auch die Erklärungen von Martin Simon vom kantonalen Amt für Umwelt stiessen auf wenig Gegenliebe.

Keine Alternative zum geplanten Standort

Susanne Buntefuss erläuterte die Strategie der Swisscom. Sie legte dazu den schweizweiten Ist-Zustand dar und führte aus, wie das Nutzerverhalten auch im Neckertal eine Erneuerung der Infrastruktur nötig mache: «Heute nutzen Junge siebenmal mehr Daten als Ältere. Aber die heutigen Jungen hören damit nicht automatisch auf, sobald sie 26 werden.» Das Smartphone sei im Alltag voll integriert, die Nutzung würde in Zukunft auf hohem Niveau weitergehen. Darauf müsse sich die Swisscom technisch einstellen.

Als Projektleiter ging Jakob Meier in die Details. Die Swisscom sei durch Auswertung des Datenverkehrs zum Schluss gekommen, dass es die Anlage an diesem Standort brauche. Das Neckertal werde von Dieselbach aus bedient. Diese Anlage sei bereits heute am Anschlag. Der alternative Standort bei der ehemaligen Fernseh-Richtantenne, den die Petition vorschlägt, sei aus funktechnischen Kriterien ungenügend. Ausserdem liege er ausserhalb der Bauzone. «Für uns sind die Gesetze massgebend», erklärte Meier, auch in Hinblick auf einzuhaltende Strahlungs-Grenzwerte.

Gegner behaupten, Wissenschaftler hielten Fakten zurück

Damit nahm er Bezug auf das Thema, das die Anwesenden drei Stunden lang am meisten beschäftigte: Handystrahlung. Einige gaben an, dass sie nur deshalb ins Neckertal gezogen seien, weil hier eben kein Funkturm steht. Andere berichteten von ihren Leiden in «bestrahlten» Gemeinden. Im Saal war ein tiefes Misstrauen gegenüber Mobilfunk-Betreibern, aber auch den Behörden und der Forschung festzustellen. «Für den Schaden werdet ihr ja nie geradestehen müssen!», rief einer der Anwesenden unter tosendem Applaus.

Viel Applaus gab es auch für Hansueli Stettler, den die Funkturm-Gegner eingeladen hatten. Der Baubiologe aus St.Gallen behauptete, dass Handystrahlung «ganz klar» für eine Vielzahl von Problemen verantwortlich sei – neben unzähligem Anderen auch für Verkehrsunfälle sowie Hirnschäden bei Schulkindern. Auf Einwände von «so genannten Wissenschaftlern» gäbe er wenig, denn die wahren Fakten würden sie, von der Industrie bezahlt, zurückhalten. Auch an Bund und Kanton liess er kaum ein gutes Haar.

Gross zur erhofften Aufklärung konnte der Abend also nicht beitragen, die Meinung im Saal war schon zuvor gemacht. Am konkreten Bauvorhaben wird die Veranstaltung ebenfalls kaum etwas geändert haben. Stettler nannte die Situation «verkachelt», da das Baugesuch bereits bearbeitet wird. Man müsse jetzt juristisch, falls nötig bis vors Bundesgericht, weiterziehen, meinte er abschliessend. So könne man die Antenne für mindestens drei bis fünf Jahre verhindern. «Und dann sehen wir weiter.»