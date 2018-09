FC Bazenheid: viel Aufwand im

Spiel gegen den FC Amriswil Der FC Bazenheid tat sich in seinem 2.-Liga-inter-Auswärtsspiel gegen den FC Amriswil schwer für den 2:0-Erfolg. Die Thurgauer ihrerseits glänzten im Spiel im Auslassen hochkarätiger Chancen. Urs Nobel

Mirco Jungblut (Dress in rot) konnte wegen seiner vielen Defensivarbeiten wenig Impulse für den Angriff leisten. (Bild: Urs Nobel)

Mit zunehmender Spieldauer in der zweiten Halbzeit kamen die Spieler des FC Amriswil, welche konditionell stark abbauten, immer mehr in Bedrängnis. Der FC Bazenheid schaffte es aber noch lange nicht, einen Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Weder weite Einwürfe noch Freistösse in den Strafraum zeitigten Wirkung. Immerhin war in jener Phase die drückende Überlegenheit der Toggenburger derart deutlich, dass die Hoffnung auf einen Erfolg blieb.

Fehlpässe und viel Kleinarbeit

Es brauchte dann aber einen Ausschluss des Amriswiler Ermir Krasniqi, bis sich die Räume in der stabilen Abwehr des Gegners öffneten. Dejan Baumann, in der Nacht zuvor Vater eines gesunden Buben geworden, lancierte auf der linken Seite Christoph Gebert, der den Ball in die Gefahrenzone drosch. Denis Mlinaric stand im Gerangel vor dem Tor goldrichtig und traf zum erlösenden 1:0. Nur fünf Minuten später war

es – wiederum nach einem von links lanciertem Angriff – Labinot Musaj vergönnt, den siegbringenden Treffer zu erzielen.

Der FC Bazenheid siegte in einer Partie, in der er wenig Produktives zu Stande brachte. Viel «Klein-Klein» und etliche Fehlpässe führten dazu, dass das Tabellenschlusslicht nicht nur mithalten konnte, sondern in der ersten Halbzeit mit zwei Toren Differenz hätte führen müssen. Fabio Moser scheiterte jedoch einmal am aufmerksam mitspielenden Torhüter Claudio Bernet, beim zweiten Mal rettete Patrick Peters auf der Linie.

Es war richtig, dass der FC Bazenheid den Tabellenletzten Amriswil ernst nahm. Die Thurgauer spielen aus einer gesicherten Defensive heraus, schalten schnell um und lancieren jeweils ihre schnellen Sturmspitzen. Bazenheids Trainer Heris Stefanachi liess wohl aus diesem Grund mit einer verstärkten Defensive spielen. Mirco Jungblut spielte rechts aussen, wo er mehr als genug zu tun hatte. Beat Schneider übernahm die Rolle des «Scheibenwischers».

Diese Massnahme hatte jedoch zur Folge, dass das Mittelfeld nach vorne wenig Akzente zu setzten vermochte und sich die Offensive zu oft im luftleeren Raum befand. Schliesslich ist das Rezept aufgegangen und der FC Bazenheid vermochte trotz einer schwächeren Leistung, den Sieg sicherzustellen.

Amriswil – Bazenheid 0:2 (0:0); Tore: 80. Mlinaric 0:1, 85. Musaj 2:2; FC Bazenheid: Bernet; Jungblut, Früh, Peters, Baumann; Musaj, Schneider, Gebert; Da Cunha (68. Berger), Anic, Pirik (23. Uka, 60. Mlinaric).72. Ausschluss Gelb/rot (Foul) gegen Krasniqi.