GROSSANLASS Viele Emotionen, halbierter Müllberg und politischer Stress: Das waren die Jazztage Lichtensteig Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag gingen nach zweijähriger Coronapause die Jazztage Lichtensteig zum 32. Mal über die Bühne. Als Headliner waren Grössen wie Seven, Stress oder Dabu Fantastic auf den Bühnen. Zum Teil sogar gleichzeitig.

Mit Bravour schloss Stress den Hauptteil der Jazztage in der Hauptgasse ab. Bild: Sascha Erni

Es waren viele Emotionen in den Gassen Lichtensteigs. Viele OK-Mitglieder und Stammgäste waren mit wässrigen Augen zu sehen. Es war die Freude, endlich wieder die Jazztage erleben zu können. Zweimal waren sie wegen der Coronapandemie zuletzt ausgefallen.

Als Headliner des Freitagabends begann Seven sein Set nicht auf der Bühne, sondern aus einer der Wohnungen. Bild: Sascha Erni

Geschätzte 5000 bis 5500 Personen waren über die Tage verteilt dabei. Damit kam man an den Rekordwert von 7000 Personen aus dem Jahr 2019 zwar nicht heran, bewegte sich aber in etwa im Rahmen von 2017 und 2018. «Natürlich dürfte es immer ein bisschen mehr sein. Aber wir sind zufrieden mit dieser Zahl», sagte OK-Präsident Raphael Gygax am Sonntagmittag gegenüber dieser Zeitung. Viel mehr als 7000 Besucher sind nicht möglich, da die Gassen Lichtensteigs keinen grösseren Andrang zu schlucken vermögen.

Dana begeisterte am Samstagabend im Elch-Zelt mit ihrer Stimme und Energie. Bild: Sascha Erni

Auftakt am Donnerstag könnte wiederholt werden

Halunke sorgten am Freitag für Stimmung auf der Hauptbühne. Bild: Sascha Erni

Musikalisch gab es fast schon unzählige Höhepunkte, vor allem in der Hauptgasse. Halunke waren selbstironisch unterwegs und spielten ein Züri-West-Medley, das fast an das Original herankam. Seven startete mit dem Satz, dass man drei Jahre lang auf Lichtensteig gewartet habe. Lokalmatador Remo Forrer hat sich seit seinem letzten Auftritt in Lichtensteig weiterentwickelt. Bei Dabu Fantastic gab Stress einen Kurzauftritt – und dann auch umgekehrt. Stress fiel mit politischen Statements auf. So machte er sich für mehr Frauen stark.

Schwellheim aus Basel auf der Hauptbühne waren am Samstag. Bild: Sascha Erni

Die Liste der Höhepunkte könnte noch deutlich verlängert werden – und beschränkt sich nicht nur auf die Hauptgasse. Alles in allem gab es Auftritte von 28 Bands auf sechs Bühnen. Und das erstmals schon beim Warm-up am Donnerstagabend, das ausschliesslich auf dem Postplatz stattfand. Raphael Gygax sagte dazu:

«Wir werden diskutieren, ob es das Warm-up auch in Zukunft geben wird.»

Die heimlichen Headliner des Samstagabends waren Dabu Fantastic. Bild: Sascha Erni

Weniger Arbeit wegen Pfandbechern

Zu den weiteren (wenigen) Änderungen der diesjährigen Jazztage gehörte, dass für die Becher ein Pfand von zwei Franken entrichtet werden musste. Was bei anderen Open-Air-Veranstaltungen im auch Toggenburg bereits früher eingeführt worden ist, wurde in Lichtensteig ohne negative Reaktionen angenommen. «Die Arbeitsstunden bei der Reinigung konnten reduziert und der Abfallberg konnte mehr als halbiert werden. Fast alle Becher wurden zurückgegeben», sagte Raphael Gygax.

Das ganze Festival über zog die New Orleans Brass Connection durch die Gassen von Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Die 32. Ausgabe der Jazztage Lichtensteig, zu welchen rund 400 Helfer ihren Teil beitrugen, wird in guter Erinnerung bleiben. «Das Fazit fällt durchwegs positiv aus. Es gab keine Zwischenfälle und sowohl Zuschauer als auch Musiker haben sich wohlgefühlt», sagte Gygax am Sonntagmittag.