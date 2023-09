Grabs «Möchte den Leuten die Schönheit der Natur vor unserer Haustür zeigen»: Gregor Dörig stellt seine Kunst im Werdenberg aus Gregor Dörig zeichnet und malt Landschaften und bäuerliche Szenen äusserst realitätsnah. Er legt dabei eine fast fotografische Exaktheit an den Tag. Vom 9. September bis 7. Oktober sind seine Werke in der Galerie L33 in Werdenberg zu sehen.

Gregor Dörig aus Gams zeichnet Alp- und Berglandschaften, Szenen aus dem bäuerlichen Leben sowie Portraits. Bild: Max Tinner / Werdenberger & Obertoggenburger

«Ich bin vielleicht ein ‹Tüpflischiisser›», sagt Gregor Dörig von sich selbst. Er mag damit rechthaben – weil es nötig ist, für das, was er tut: Gregor Dörig bezeichnet sich als Naturmaler. Er zeichnet und malt vorzugsweise Landschaften. Dabei geht er fast pointillistisch vor, setzt Pünktli um Pünktli, Strichli um Strichli. Dann schattiert er aber auch mit zarten flächigen Verläufen die Weite des Himmels, sodass seine gezeichneten und gemalten Panoramen einer Fotografie nahe kommen.

Dass die Perspektiven und die Details dermassen genau der originalen Landschaft entsprechen, liegt auch daran, dass Dörig Fotos als Vorlage nutzt. Er macht sie während ausgedehnter Touren mit seinem Mountainbike oder auf langen Spaziergängen. Im Winter wiederum macht er während Skitouren gelegentlich Halt für ein Foto. Die erlebte Landschaft beeindruckt ihn dabei oft dermassen, dass er Papier und Grafitstifte zur Hand nimmt und zu zeichnen beginnt, kaum ist er nach Hause gekommen.

Zwar malte er in einer frühen Phase seines Schaffens oft mit Ölfarben, heute bevorzugt er aber Schwarz-Weiss-Bilder – was auch einer Rot-grün-Sehschwäche geschuldet ist – und greift seltener zu Farben. Wenn aber doch, dann darf es gerne ein zartes Aquarell sein.

Daheim ist Gregor Dörig am Gamserberg, im Wolfsagger gleich unter der Eichlitte, wo sein vom Sommersberg ob Gais stammender Vater einst Knecht und später Pächter des Bauernhofs neben dem einstigen Kurhaus war. Das bäuerliche Umfeld, in dem Gregor Dörig mit seinen Geschwistern aufgewachsen ist, hat ihn geprägt. Wenn er heute Landschaften malt, sind es denn auch vor allem die Alp- und Berglandschaften des Werdenbergs und obersten Toggenburgs.

An seinen freien Freitagen zeichnet er oftmals bis spät in den Abend hinein. Bild: Max Tinner / Werdenberger & Obertoggenburger

Weniger wäre oftmals mehr, heute mehr denn je

«Ich möchte den Leuten die Schönheit der Natur vor unserer Haustür zeigen», sagt Dörig, «viele waren schon auf den Malediven oder sonst wo – aber auf dem Gulmen waren sie noch nie.» Dabei wäre gerade in der heutigen Zeit weniger mehr und das Nahe grad so wertvoll wie das Ferne, meint er nach kurzer Gedankenpause.

Dörig zeigt die Landschaften in seinen Bildern als die vom Menschen geprägten Kulturlandschaften, die sie sind – dennoch sind sie oft ganz und gar menschenleer.«Irgendwie habe ich das Gefühl, der Mensch würde in der Landschaft stören», sinniert er, darauf angesprochen. Menschen stellt er hingegen sehr gerne dar, wenn er Porträts zeichnet. Es sind dann meist knorrige, vom rauen bäuerlichen Leben gezeichnete Menschen, Werdenberger und Toggenburger Originale. Genauso gerne porträtiert er Tiere: Kühe und Geissen, auch Wildtiere wie Gämsen und Rehe, ab und an ein exotisches Tier wie einen Tiger.

Auch bäuerliche Szenen wie Alpfahrten findet man in Dörigs mittlerweile mehrere Hundert Bilder umfassenden Gesamtwerk. Eines seiner letzten Senntumsbilder zeigt die Familie Gasenzer vom Saxerberg, wie sie sich im vergangenen Frühling mit ihrer Herde auf den Weg an die Jubiläumsviehschau in Salez macht. Auch dieses Bild spiegelt Dörigs Detailverliebtheit. Die Betrachtrin oder der Betrachter des Bildes soll die Knöpfe am Brusttuch des Sennen erkennen und auch die Beschläge an den Hosenträgern: «Solche Details sind mir wichtig», sagt Dörig.

Die Detailverliebtheit Gregor Dörigs erkennt man in diesem Bild nicht nur in den beiden Kühen, sondernauch in der Struktur des verwitterten Holzes. Bild: Max Tinner / Werdenberger & Obertoggenburger

Der Naturmaler tanzt leidenschaftlich Salsa

Bei seiner Arbeitsweise lässt sich erahnen, dass in den Bildern viel Zeit steckt, ganz besonders in den grossformatigen. Dörig sagt denn auch, dass er fast täglich an seinen Bildern arbeitet – und dies, obwohl er hauptberuflich Schreiner ist. Früher leitete er die Schreinerei von Schöb Hausbau, danach war er lange selbstständig, heute arbeitet der 60-Jährige in einer 80-Prozent-Anstellung in einer Schreinerei in Mels. «Es braucht schon viel Lust, um sich für ein Bild so viele Stunden hineinzuknien», sagt er daher.

Die Lust zu zeichnen und zu malen überkommt ihn besonders freitags. Da ist sein freier Tag. Er stehe oft schon frühmorgens um 4 Uhr an der Staffelei, erzählt er. So gegen 10 Uhr gehe er dann raus in die Natur, mit dem Velo oder zu Fuss. Nach der Rückkehr dauere es aber meist nicht lange, bis ihn die Lust aufs Zeichnen wieder packe. Und dann sei er nicht selten dran bis lange in den Abend hinein.

Es sind dies sehr ruhige Tage, die ganz Dörigs Naturell entsprechen: Unterhält man sich mit dem Gamser, beeindruckt einen seine ruhige, bedachte Art und Weise zu sprechen. Es scheint nur zwei Dinge zu geben, die Dörig diese Ruhe nehmen können: zum einen die Übertragung eines rasanten Seitenwagen-Motocross-Rennens, an dem sein Sohn Cornelio teilnimmt, zum anderen Latin-Musik – der sonst so gelassen wirkende Naturmaler tanzt leidenschaftlich Salsa.

Kurse hat Gregor Dörig nie besucht; er ist Autodidakt, wobei er schon als Kind gerne zeichnete und malte und damit wieder begann, als seine Kinder das erste Mal einen Farbstift in die Finger nahmen. Mit seiner längst erwachsenen Tochter Bianca pflegt er noch heute einen künstlerischen Austausch, obwohl ihr Stil ein ganz anderer ist als seiner. Im Bestreben, immer besser zu werden, ist Dörig sich selbst der kritischste Betrachter seiner Bilder. «Ich sehe in fast jedem noch etwas, was ich im Nachinein lieber anders machen würde.» Er sieht darum im Zeichnen und Malen auch einen nie endenden Lernprozess.

Öffentlich ausgestellt hat Gregor Dörig erstmals 2019. Da wurde er eingeladen, seine Bilder an der Ausstellung «Wildhauser Talente» zu zeigen, die jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. «Das war für mich ein Schlüsselerlebnis», sagt Dörig, «zu sehen, wie die Leute sich für meine Bilder interessieren und sich an ihnen erfreuen, machte Lust auf weitere Ausstellungen.» Solche folgten unter anderem in Maienfeld, Ebnat-Kappel, in der Weite und natürlich an seinem Wohnort Gams. Und eine nächste steht unmittelbar bevor: Ab dem 9. September sind in jüngerer Zeit entstandene Bilder während fünf Wochen in der Galerie L33 in Werdenberg zu sehen.

Eine Signatur wie keine andere

Wer Gregor Dörig und seine Arbeiten schon länger kennt, dem wird dann womöglich bei ganz genauem Hinschauen eine Besonderheit auffallen, die es in seinen früheren Werken nicht gab: Neuerdings signiert er seine Bilder nicht nur mit seiner Unterschrift sondern auch mit seinem Daumenabdruck. Damit möchte er zum Ausdruck bringen: Dies hier ist ein echter Dörig.