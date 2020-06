GPK der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg wieder komplett Die Stimmbürger der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg haben brieflich über die normalerweise an der Kirchgemeindeversammlung traktandierten Geschäfte abgestimmt. Zur Abstimmung stand auch eine Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission.

Manuela Locher ist neu Mitglied der GPK. Bild: PD

(pd/rus) Eigentlich hätten sich die Kirchbürger der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg im März in der Krinauer Kirche zur Gemeindeversammlung getroffen. Wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie war das aber nicht möglich. Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger stimmten brieflich ab.

Nun hat die Kirchgemeinde das Resultat der Abstimmung bekanntgegeben, an der 17 Prozent der Mitglieder teilgenommen haben. Das seien deutlich mehr Personen, als an einer Versammlung meist anwesend seien, schreibt die Kirchgemeinde.

Budget und Rechnung genehmigt

Zur Abstimmung stand die Rechnung des Jahres 2019 sowie das Budget des laufenden Jahres. Beide Traktanden seien mit vereinzelten Gegenstimmen klar angenommen worden. «Ich freue mich, dass die Genehmigung der Rechnung und das neue Budget bestätigt sind», wird Heiri Zweifel, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, in der Medienmitteilung zitiert.

Die Kirchgemeinde befinde sich in einer Phase, in der es stark um die Zukunftsplanung gehe. So habe die Vorsteherschaft beispielsweise den Prozess einer «Gebäudestrategie» aufgegleist. Zur Kirchgemeinde gehören die drei Ortschaften Wattwil, Lichtensteig und Krinau.

Manuela Locher neu in der GPK

Ebenfalls befunden haben die Mitglieder über eine Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission (GPK). Peter Koster war zurückgetreten. Gewählt wurde die 44-jährige Manuela Locher, die in Wattwil zuhause ist. «Ich finde es interessant, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe eine neue Herausforderung zu übernehmen», sagt sie.