Rubrik Goldener Boden: «Ich bin ein Käser mit Leidenschaft» Der 52-jährige Toni Gübeli ist als ältestes von sechs Geschwistern mit zwei Brüdern und drei Schwestern in Dreien in der Gemeinde Mosnang aufgewachsen. Sein Vater hat die hier ansässige Käserei im Jahre 1969 übernommen.

Toni Gübeli mit seinem Frauenpower-Käse, der auch Männern ausgezeichnet munden soll. Bild: Beat Lanzendorfer

Mir ist das Naturprodukt Käse also sozusagen in die Wiege gelegt worden. Für mich stand schon immer fest, dass ich einmal in die Fussstapfen meines Vaters Anton treten werde. Deshalb absolvierte ich nach meiner Schulzeit eine Lehre als Käser. Die ersten zwei Jahre war ich bei Familie Werder im Neutal, das an der Strecke Müselbach – Bazenheid liegt. Das dritte Lehrjahr verbrachte ich in der Käserei Altwegg in Trungen bei Dreibrunnen in der Gemeinde Bronschhofen.

Mit 25 die Meisterprüfung absolviert

Bevor ich im Jahre 1998 den elterlichen Betrieb übernahm, besuchte ich die bernische Molkereischule Rütti in Zollikofen, um anschliessend mit 25 die Meisterprüfung abzulegen.

Zusammen mit einem kleinen Team produzieren wir seit nunmehr 22 Jahren in erster Linie für den Schweizer Markt. Unsere Hauptsorte ist nach wie vor der Emmentaler, darüber hinaus fertigen wir sechs Spezialkäse an. Ich bin davon überzeugt, dass diese Nischenprodukte grosses Potenzial aufweisen. Im Trend liegt zurzeit der Frauenpower. Ein aromatisierter, milder Käse mit Chili und Knoblauch und einer speziellen Gewürzmischung.

Sohn Severin hat ebenfalls Käser gelernt

Er kommt übrigens nicht nur bei den Frauen sehr gut an. Für den Frauenpower sowie meine anderen Käsesorten habe ich einen Direktvertrieb aufgebaut. Dies ermöglicht mir, meine Produkte – auch online – mit steigender Tendenz auch im Ausland zu verkaufen.

Als Käser mit Leidenschaft pflege ich ein enges Verhältnis zu meinen Milchproduzenten. Durch die kurzen Wege kommt bei uns der Umweltgedanke optimal zum Tragen, was sich natürlich auf die Qualität der Produkte auswirkt.

Es freut mich, dass mein Sohn Severin ebenfalls Käser gelernt hat und die Chance besteht, dass er irgendwann die Käserei hier in Dreien übernehmen wird.