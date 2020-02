Rubrik Goldener Boden: «Es freut uns, das Resultat unserer Arbeit zu sehen» Cornel Neff führt als Gestalter Werbetechnik ein Geschäft in Nesslau. Er ist nicht nur spezialisiert auf Werbetafeln aller Art, er bringt Werbung auf Fahrzeugen an und beschriftet Vereinsbekleidung.

In seinem kleinen Betrieb packt Cornel Neff auch selber an. Er schätzt den regelmässigen Kontakt mit den Kunden. Bild: Sabine Camedda

Meine Tätigkeit hat sich sehr gewandelt, auch wenn ich immer noch in dem Beruf tätig bin, den ich gelernt habe. Während meiner Lehrzeit war Schriftenmalen ein Handwerk, das wir auch teilweise mit dem Pinsel ausgeführt haben. Der Computer wurde immer wichtiger und von daher investieren wir immer wieder in aktuelle Computer, Schnittplotter und Digitaldruckmaschinen.

Der Digitaldruck hat ebenfalls viel verändert. Damit können wir flexibler und rationeller arbeiten. Trotzdem steht in meiner Firma in Nesslau noch eine Siebdruckmaschine. Damit werden Haftfolien für Optiker bedruckt. Diese werden auf Brillengläser geklebt, das hilft gegen das Schielen bei Kindern. Ich finde es zudem vorteilhaft, dass ich meinen Lernenden damit das Siebdruckverfahren zeigen kann. Zudem beschriften wir Textilien, etwa für Vereine.

Individuelle Lösungen für die Kunden

Die Stärken unseres Unternehmens sind die individuellen Lösungen für unsere Kunden. Wir machen alles von A bis Z. Vor kurzem haben wir für einen Kunden Lastwagen beschriftet. Für die eine Seite haben wir ein Foto des Seealpsees bearbeitet, auf Folie gedruckt, UV-laminiert und diese angebracht.

Unsere Maschinen, die wir dazu brauchen, sind sehr hochleistungsfähig. So passen die Bilder zu 100 Prozent. Mit Laser kontrollieren wir, ob die Bilder und Schriften gerade sind. Das Resultat unserer Arbeit zu sehen, macht uns viel Freude. Wir können unseren Kunden individuelle Beschriftungen anbieten, das ist eine unserer Stärken.

In einem kleinen Betrieb wie meinem ist die Vielseitigkeit gegeben. Das kommt den Lernenden zugute, weil sie so viel lernen können. Ich persönlich schätze den regelmässigen Kontakt mit den Kunden. Dafür leiste ich auch Besonderes, beispielsweise in dem ich eine Beschriftung in der Nacht anbringe. Das wiederum wird von den Kunden geschätzt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich mein Geschäft dereinst an einen Nachfolger übergeben kann.

Für Appenzeller Käse geworben Cornel Neff hat von 1982 bis 1985 in Appenzell die Ausbildung zum Schriftenmaler absolviert. Die Berufsbezeichnung änderte sich in Schriften- und Reklamegestalter, heute heisst sie Gestalter Werbetechnik. Auf Anfang 2002 übernahm er die Giezendanner Schriften, Sieb- und Digitaldruck in Nesslau, die er fünf Jahre später in Neff Werbung GmbH umbenannte. Mein erstes Geld verdiente ich …

… indem ich meinen Eltern geholfen habe. Sie führten das Restaurant Garni «Pfauen» in Appenzell und mein Vater hatte noch eine Töffwerkstatt. Da gab es für uns sechs Buben immer etwas zu tun. Besonders gerne erinnere ich mich an den Auftrag …

…. der Marke Appenzeller Käse. Für sie durfte ich auf Bauernhöfen in der ganzen Ostschweiz, die Milch für Appenzeller Käse liefern, Werbetafeln gestalten, beschriften und vorbeibringen.