Goldener Boden: Das CrossFit in Bazenheid ist für Fitnessbewusste jeden Alters Nils Strassmann ist ein Fitnessfreak. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als die tägliche Arbeit mit Menschen. Beat Lanzendorfer

Der 31-jährige Simon Strassmann führt mit seinem Bruder Nils seit 2015 das FPW CrossFit in Bazenheid. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Ich habe mit meinem Bruder Niels im November 2015 das FPW CrossFit an der hinteren Bahnhofstrasse in Bazenheid gegründet. Der Sport gehörte schon immer zu meinem Leben, spätestens ab dann, als mir meine Eltern mit 14 ein Fitnessabo schenkten. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich zuerst eine Lehre als Maurer, wusste aber schon damals, dass mein weiterer Weg in die Fitnessbranche führen wird.

Seit 2015 selbständig

Mit 19 Jahren konnte ich in einem Fitnessstudio ein Praktikum machen, anschliessend liess ich mich zum Finessinstruktor ausbilden. Nach mehreren Jahren im Kader einer grösseren Fitnesskette reifte in mir der Entschluss, mich selbstständig zu machen. Die Führung von Fitnessstudios bot mir irgendwann zu wenig Freiraum, zudem fehlte mir das persönliche Coachen der Menschen.

Den Schritt in die Selbstständigkeit habe ich nie bereut. War das Führen des FPW CrossFit zu Beginn ein Teilzeitjob, bin ich mittlerweile zu hundert Prozent für meine Mitglieder da. CrossFit ist eine geschützte Marke, für die es eine Lizenz und eine spezifische Ausbildung benötigt. Gut auszusehen ist dabei nicht das Hauptziel. Beim CrossFit geht es um die Verbesserung der Fitness.

Ich verstehe CrossFit als guten Mix zwischen einem Marathonläufer, einem Gewichtheber und einem Turner. Man kann überall sehr gut mithalten, ist aber nicht zwingend der Beste. Mit geht es in erster Linie darum, die Menschen auf die täglichen Aufgaben des Lebens vorzubereiten.

Ein Training dauert eine Stunde

Trainiert wird bei mir in kleinen Gruppen bis maximal zwölf Personen, immer unter der Aufsicht von mir oder meinem Bruder. Eine Trainingseinheit dauert ein Stunde und umfasst ein gemeinsames Warm up, einen Technik-/Kraftteil und das gemeinsame Workout of the day (WOD). Das WOD ist das Herzstück einer jeden Trainingseinheit. Es werden verschiedene Übungen in einer vorgegebenen Zeit oder Rundenanzahl absolviert. Keiner der Mitglieder kennt das WOD vorher.