Goldener Boden: «Bei uns ist nichts unmöglich zu reparieren»

Der Name Perret ist seit den 1930er-Jahren mit Schmuck und Uhren verbunden. René Perret eröffnete sein Geschäft in Château-d’Oex. Sein Sohn Daniel hatte in den 1950er-Jahren ein Geschäft im Goldschmied und Uhrenbereich in Zürich. Die dritte Generation mit Reinhard und Marthi Perret eröffnete ihr Geschäft in Lichtensteig. Dieses wird seit den 2000er-Jahren von René und Roger Perret geführt.



Mein erstes Geld verdiente ich ...

... beim Aufräumen des Lagers im elterlichen Geschäft, als Zustupf zum Sackgeld. (René)

... mit Gartenarbeit als Hilfe für unsere Mutter, ebenfalls um mehr Sackgeld zu haben. (Roger)



Mein liebstes Schmuckstück ...

... ist mein Trauring, den ich zusammen mit meiner Frau selber kreiert habe. (René)

... ist meine Frau, im übertragenen Sinn gemeint. (Roger)

