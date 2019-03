«Gold» soll glanzvolle Momente auf Schloss Werdenberg erzeugen

«Gold» fliesst in den Adern der bereits 8. Schlossmediale vom 7. bis 16. Juni. Zehn Tage lang wird das Festival unter dem Jahresmotto dieses zugleich sinnliche und zwiespältige Element in Klang und Form hinterfragen. Auch in der Musik, in der Kunst: Das Metall Gold prägt Musik- und Tanzstile und war über Jahrhunderte Bestandteil künstlerischen Schaffens. Das Publikum der Schlossmediale wird Gold sehen, hören und schmecken können, lautet eine Verheissung im Programm der Schlossmediale im Juni dieses Jahres.

«Kultur im Bistro», ein Standbein des Schlossprogramms, bringt heuer musikalische Goldstücke, eine Literaturnacht und Charlie Chaplins «Goldrausch» mit Livemusik im Winter. Den Anfang macht am 24. Mai die regionale Kultformation Bluebones live im Schlosshof mit «Golden Nuggets» aus Rock, Blues, Funk und Soul. Am 6. September gibt es eine frühherbstliche Nacht lang Literatur. Am Saisonende steht die dunkle Seite des Goldes im Lichtkegel des Filmprojektors: Charlie Chaplins Klassiker «Goldrausch» von 1925. (wo)